Superfície estendida (mas excluindo vilas), aposentadoria antecipada com lote 102 e IVA sobre absorventes abaixo: Medidas de manobra

Extensão esperada Super bônus por 110 A porcentagem está chegando. Mas no meio. Eles também podem aproveitar a dedução fiscal em 2023 Apenas condomínio. Portanto, não há extensão para vilas, moradias isoladas, edifícios unifamiliares e casas funcionalmente independentes. Uma maneira de reduzir os custos de extensão. De acordo com dados do ENEA, no final de setembro, apenas 6.000 apartamentos tinham empregos aprovados, em comparação com quase 40.000 edifícios unifamiliares. Outros incentivos para renovações (50 por cento para o edifício e 65 por cento para melhorias de desempenho não fazem parte do superfone) serão garantidos. Renovação, desta vez, não por um ano, mas por apenas três anos. Uma forma de tranquilizar o departamento. A novidade da manobra não depende apenas do desperdício para a reconstrução. Em vez. O capítulo espinhoso continua o mesmo Pensão.

No documento de orçamento aprovado por unanimidade de ontem, foi decidido alocar fundos apenas para repercussões Alocação 100. O algoritmo ainda está em discussão. A proposta, apresentada pelo ministro da Fazenda, Daniel Franco, prevê a aposentadoria aos 64 anos com 38 contribuições a partir de janeiro do próximo ano. Após o lote 100, em suma, será Alocação 102. Vai durar um ou dois anos e envolverá apenas 50.000 pessoas no total. Então podemos ir Alocação 10466 anos sem trabalho e 38 contribuições. Na prática, “quase de volta” a Fornero. Uma etapa que a liga considera inaceitável. Para isso, ele preconiza a utilização desse mecanismo apenas para os funcionários da administração pública, deixando a verba 100 para terceiros. Resumindo, o nó não está resolvido.

No entanto, um compromisso foi encontrado Renda básica. O orçamento para o próximo ano foi aumentado em um bilhão. Irá de apenas oito bilhões para quase nove. No entanto, a ferramenta será revisada. Haverá um aperto no acesso. Verificações preventivas serão introduzidas para evitar que pessoas inelegíveis acessem o subsídio. E diante de políticas ativas de trabalho, o mecanismo mudará. A partir da segunda rejeição da oferta de emprego, o teste de renda será reduzido.

Outros capítulos

Capítulo de linha. No que diz respeito às pensões, apenas um valor é incluído no projeto de documento de orçamento enviado a Bruxelas: 8 mil milhões. A forma como esse valor será convertido em dedução fiscal ainda está em discussão. A hipótese mais aceita é uma redução de 38% a 38%, o que afeta as receitas de 28% a 55.000 euros. Mas há outras questões em jogo. Indenização para quem perde algo com as novas prestações únicas para crianças a partir de 1º de janeiro. Há uma nova parada para o imposto sobre o plástico e o açúcar. Haverá uma nova alocação de um bilhão de euros para ter contas caras. A reforma da tarifa de eletricidade está em cima da mesa, com as tarifas de informática sendo repassadas da conta de energia doméstica para a tributação geral. Mais dois bilhões de cuidados de saúde estão chegando para estabilizar os médicos e enfermeiras contratados durante o governo e reduzir as listas de espera. Finalmente, o Ministério do Desenvolvimento recebeu um reembolso para bônus e decodificadores de TV.

Renda Vai custar US $ 9 bilhões no próximo ano

Não há redução na renda do cidadão. Em vez. No próximo ano, o dote será um bilhão de euros a mais do que foi gasto com a bolsa em 2021. A alocação será de Rs 7,6 bilhões (incluindo os Rs 200 crore alocados pela ordem de impostos) a Rs 8,8 bilhões. Na sala de controle, porém, o governo teria se dedicado a uma revisão mais profunda do instrumento. Uma correção para apertar os controles e ultrapassar as barreiras mais altas na verificação. O valor do subsídio será reduzido para quem tem renda e recusa um segundo emprego.

Doença. Chega de limite premium

Há também um capítulo estadual na Lei do Orçamento. O teto para os fundos do governo usados ​​para pagar bônus e subsídios aos funcionários será removido. O limite, que está em vigor desde 2017, estabelece o valor máximo desses recursos executivos alocados em 2016. Depois disso, ele não se mexeu. O lançamento também ajudará a agilizar as negociações para a renovação do acordo entre governo e sindicatos. Não apenas isso. O governo colocará novos fundos na mesa para reescrever o sistema profissional. O contrato prevê a criação da quarta parte e a nova estrutura das outras três antigas áreas funcionais.

Saúde. Dois bilhões a mais para tratamentos e vacinações

Um adicional de 2 2 bilhões do Fundo Nacional de Saúde será alocado e fortalecido. Portanto, aumentará dos atuais 122 bilhões de euros para 124 bilhões em 2022 e novamente em 2023 para 126 bilhões. Acima de tudo, o financiamento será fornecido para a compra de medicamentos inovadores e vacinas Govt. Na mesa, 66.000 médicos e enfermeiras foram contratados em regime de prazo fixo durante a emergência Kovit. Outros fundos podem ser usados ​​para reduzir a lista de espera. Na lei do orçamento há um ano atrás, a dotação para esta rubrica era de 500 milhões de euros.

Absorventes de impacto. Chic será universal

A reestruturação das redes de seguridade social foi uma das primeiras etapas iniciadas pelo governo de Orlando, mas, apesar do ímpeto, o conjunto de medidas no capítulo de recursos financeiros está parado há muito tempo. A criação de um aparato de segurança verdadeiramente global custaria 8,8 bilhões para trabalhadores autônomos e funcionários de empresas muito pequenas em caso de perda de emprego. A baixo custo, uma simples extensão do fundo de redundância atual pode ser implementada. Reforma das políticas ativas para aumento do emprego em fase de retomada também está em pauta

Taxa de natalidade. O pai sai por dez dias

A licença parental para os pais é estritamente de 10 dias. Esta regra será incluída na lei orçamentária. A novidade fortemente desejada pelo italiano Viva surgiu durante a sala de controle de ontem. A licença parental para os pais tem aumentado constantemente ao longo dos anos. Em 2017, demoraram dois a quatro dias. No ano seguinte, em 2018, os dias de licença parental passaram de quatro para cinco. Então, em 2019, novamente com a Lei do Orçamento, eles foram elevados para sete. Neste ano, porém, os pais tiveram dez dias de folga. Este período na manobra será firme.

Imposto A dedução começa no imposto de renda pessoal

O capítulo sobre cortes de impostos é muito sutil. 8 bilhões serão somados à manobra para reduzir a carga tributária. Sete bilhões serão novos recursos, enquanto um bilhão serão as tendências orçamentárias. O objetivo do governo é usar o dinheiro para reduzir o imposto de renda da classe média, ou seja, para amaciar as escadas, que trazem um rácio de 27% a 38% das receitas entre 28.000 e 55.000 euros. A hipótese mais popular no momento é uma redução de dois pontos a uma taxa de 38%. As empresas exigem a abolição do IRAP, conforme previsto pela Missão Financeira. Por enquanto, porém, só poderá haver o cancelamento das contribuições para o abono de família.

Crie bônus. Para interfaces recondicionadas penduradas em equilíbrio

A extensão do Superphone para 110 por cento é 2023, mas limitada a condomínios e empresas de habitação pública, com exceção de residências unifamiliares e vilas. Para outros bônus de construção, 50% de crédito fiscal e 65% de crédito fiscal para renovações e necessidades de energia, espera-se que seja garantido por três anos, enquanto o bônus residencial não é estendido para 90%. Quanto ao SuperPhone, essa é a metade das boas notícias. Foram justamente as “vilas” da primeira parte que motivaram o incentivo, devido à maior dificuldade do condomínio em discutir as obras. Este último também se afastou apenas após ordens de simplificação.

Linha de tampão. IVA reduzido em absorventes higiênicos

Há também uma petição sobre as chamadas guerras parlamentares do “imposto idiota” e o site Change.org. Agora, o IVA sobre absorventes internos deve ser reduzido. O imposto aumentará para 10% dos atuais 22%. O mundo feminino sempre lutou contra a inclusão da peça de saúde em itens tributados com a taxa normal de IVA. A proporção de 4 por cento aplica-se a produtos considerados “essenciais”. A taxa de 22%, por outro lado, equivale a bens de luxo. Hoje, os produtos de higiene para mulheres e fraldas infantis têm uma taxa normal de 22% por não serem considerados necessidades básicas.