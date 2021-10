4 horas Portimão: Antevisão e tempos da última jornada da temporada

No domingo, 24 de outubro, o spa ELMS retorna à órbita de Portimão um mês após o passeio. Aqui estão os horários para acompanhar os eventos de fim de semana na rota portuguesa.

Domingo, 24 de outubro Volta Portimão ELMS acolhe a fase final do campeonato de 2021. Os títulos de pilotos e equipes já foram concedidos no final do spa de 4 horas em setembro. Orlan Group WRT. Mais seis títulos serão oferecidos a motoristas e equipes nas classes LMP2 Pro / Am, LMP3 e LMGTE, respectivamente.

LMP2

14 carros entraram na classe LMP2 , Incluindo 5 na categoria PRO / Am

, Incluindo 5 na categoria PRO / Am Robert Cubica, Louis Deletras e ef Ye A equipe WRT tem uma margem incomparável de 36 pontos ao vencer a corrida no Spa

A equipe WRT tem uma margem incomparável de 36 pontos ao vencer a corrida no Spa O Le Mans 2022 de 24 horas é entre a batalha entre o segundo lugar e a participação automática G-Drive Racing (பவு 64), Panis Racing (62,5), United Autosports (61) e Dugain Team (52)

o G-Drive Racing # 25 Ele ainda lidera a divisão Pro / Am depois de terminar em segundo na Bélgica com 104 pontos e 80 pontos atrás de 37 Cool Racing Orega. Gustavo Menes vai co-estrelar com John Falf e Rui Andrade para ganhar seus títulos Pro / Yes inaugurais, enquanto faz sua segunda aparição no Orega # 37 com Charles Miley, Alexandre Koini e Nico Lapierre.

LMP3

17 carros entraram na etapa LMP3 para 4 horas de Portimio, e uma nova equipe, a Sainteloc Junior Team, juntou-se ao ELMS para a corrida final da temporada.

O título será dado entre Ligier Cool Racing # 19 e # 4 DKR Engineering Duqueine

Três vitórias consecutivas para o atual campeão Laurent Horre estão 5 pontos atrás dos líderes Matt Bell, Nicholas Malini e Nicholas Crutton.

LMGTE

10 carros, 7 Ferraris, 2 Porches e um Aston Martin entram na classe LMGT

O Iron Links lidera por 20 pontos com Miguel Molina, Rhino Mastronardi e Matteo Cressoni.

Programa de 4 horas de Portimão ELMS

Sexta-feira, 22 de outubro

12h50-14h20: Tutorial grátis1

18: 10-18: 45: Sessão de teste reservada para pilotos de bronze

Sábado, 23 de outubro

9h30-11h00: tutorial gratuito 2

15h00-15h10: Qualificações LMGTE

15: 20: -15: 30: Qualificações LMP3

15: 40-15: 50: Qualificações LMP2 Domingo, 24 de outubro





