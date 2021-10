“Ordem dos Hughes” – No centro da investigação sobre a nova sociedade de sabotadores nazistas que levou à derrota em várias regiões está um grupo denominado “Ordem dos Hughes”, que está online com seu site. Nem todos os destinatários das buscas serão cadastrados no cadastro de suspeitos.

Sem novidades No site da Order, há também um post afirmando que a vacina anti-Govt “não é uma vacina, mas um teste de terapia genética que pode transformar o DNA de forma permanente e permanente”. De acordo com relatórios da investigação, as posições do No Vox no site foram usadas como um “lembrete” para aproximar os convertidos dos nazistas.

Dois lideres As pessoas consideradas líderes do grupo são Mauricio Amendola e Michael Rinaldi, de 40 e 46 anos, presidente e vice-presidente da Ordem de Huckle, que também os desafiam a portar armas.

Treinamento militar e rituais de Hitler – A associação tinha uma base operacional na província de Nápoles, mas também contava com o apoio de ex-militantes ucranianos para realizar exercícios paramilitares em algumas áreas entre as regiões napolitana e Keserta. O arsenal continha armas “Airsoft”, comumente usadas em jogos de luta com bolas de borracha, para substituir projéteis reais. O grupo conduziu palestras face a face e nas mídias sociais para expandir sua rede no Facebook: um “ensino” com forte hegemonia e uma matriz de negação do massacre com o símbolo e ritual hitriano.