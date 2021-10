Porto Milan, Sergio Consico: ‘Os Rosoneri são muito fortes, podiam ter feito 6 pontos’

“Milan sempre Milão, Time muito forte, Ele está bem com Pioli há um ano e meio e eles estão em segundo lugar na Série A, onde nunca perderam. O Milan tem muitos campeões, com Ibrahimovic e Leo entrando no último jogo do campeonato, a partir do qual dá para entender a qualidade de Rosoneri. Sergio Concio Para microfones Sky Sport antes da partida da Liga dos Campeões entre seu Porto e Rosoneri. “Estão muito organizados, tecnicamente bons, temos que fazer um jogo brilhante, não nos distorcer, mas jogar com a nossa identidade e com muita paixão. Enfrentamos uma equipa muito forte. O Milan, assim como o meu Porto, o Liverpool Atlético tem ganhou muito em sua história na Europa. Times ” Queremos oferecer um bom desempenho e, acima de tudo, ter sucesso. Espero que façamos um bom jogo e espero ganhar também. Este é o jogo mais importante, porque amanhã está entre nós. Será um playoff? Eles sempre serão os 6 pontos mais importantes em termos de travessia da rodada, sempre atento ao que o Atlético fará.