Na eleição, Qualteri venceu em Roma e Lo Russo em Torino. O centro-direita contém apenas Trieste. Registro isento

Como a onda Centro esquerdo Al ganhou 8 cidades Voto Em 10: Rasgando Roma e Torino Al M5S, Acertar no centro Savona, Cosenza e Isernia, Mantém Caesarda E o antigo feudo da Liga do Norte Vares Carocio tentou acabar com a “casa”. o Centro à direita Opostos Trieste Roberto reafirma o quarto mandato de Tibiasa, mas rejeita a definição de “falha” na análise dos votos.

Mais informações

“Sucesso Sucesso”

“Vitória ganha”, regozija-se o líder do Pd Enrico Letta É coroado como um símbolo de sucesso Roberto Qualteri UMA Roma Piazza del Ulivo e histórico d Romano Prodi. Depois de uma eleição com Desvio Sem precedentes – 43,94% votaram, menos de 1 em 2 eleitores – e uma campanha eleitoral entre os candidatos, mas depois que o ataque da Forza Nuova à CGIL foi muito tenso entre os líderes nacionais, a geografia das grandes cidades agora foi redesenhada em quase todas as mãos. Centro esquerdo.

Mas as urnas também marcam a vitória dos progressistas em alguns dos municípios simbólicos da centro-direita, nomeadamente a cidade de Cosenza, a cidade do novo líder regional Roberto Ociuto, a cidade de Var ே s, Giorg ட்டி ti e Maroni, e a saída collet ட்டா s revertendo o resultado do primeiro turno e o histórico ex-prefeito v.

A boutique italiana sem direito a voto está crescendo. Em Roma, os subúrbios estão desertos

Letta: அவர் Ele pagou pela sincronização no Green Pass. Eu ouvi palavras surreais de Salvini. “

Salvini: “Prefeitos eleitos por minorias”

Mas a centro-direita rejeita uma leitura perdida de centro-direita: “Vamos passar de 8 a 10: desta vez a centro-direita tem os prefeitos há 15 dias”, que é o primeiro comentário de Matteo Salvini. Prefeitos eleitos por minorias »” expulsaram fascistas dos livros escolares somente depois de uma campanha eleitoral surreal “.

A mais realista Georgia Meloni admite a derrota, mas culpa o atraso na seleção dos candidatos e “não a derrota”, mas o perfil dos candidatos “centro-direita”. Mas, acima de tudo, assumindo o controle da centro-direita, o líder do IED, Silvio Berlusconi, é convidado a anunciar que convidará Salvini para uma cúpula para retomar a aliança.

O novo prefeito de Roma, Gualdary: “Graças aos romanos, a capital começa a reviver”

Votos, 43,94% dos votos. 40,68% votaram em Roma, 42% em Trieste

Letta: “Análise surreal do voto do líder da liga”

O humor de Enrico Letta é muito diferente. Ele considerou “surreal” a análise do líder da liga sobre a votação e vê a vitória como uma recompensa pela “ampliação centro-esquerda”. Os democratas conseguiram restaurar a coalizão da esquerda para os moderados nos municípios depois de cinco anos, mas ainda precisa construir muito mais de acordo com os M5s.

Claro, a vitória de Lo Russo com 60,1 de Gualtieri em Roma e 59,2 em Turim indica que os eleitores pentecostais e os eleitores de Carlo Calenda em Roma se expressaram no centro-esquerda. O novo líder na capital anunciou que votaria em seu ex-ministro Dem a exemplo de Giuseppe Conte.

Benevento deixou o campo, e Clemente Mastella conseguiu vencer novamente com a largura do cabelo da primeira rodada. “Como Mario contra Silla, eu só ganhei de todos”, atacou o ex-ministro da Justiça do governo Prodi no calor enquanto o carregava na “arca de Noé à direita e à esquerda”. Com as cédulas, os escritórios executivos da era Govt estão fechados.

Os efeitos do governo Drake

Mas a nível nacional os efeitos serão visíveis nas próximas semanas. Se Letta declara que quer apoiar o governo Drake até 2023, Salvini se cala sobre o assunto hoje. O primeiro-ministro, que votou na capital esta manhã, se concentrou na legislação orçamentária e nas reformas do NRP destinadas a prevenir tensões políticas no Palazzo. Mas nenhuma das forças majoritárias pensa que as forças centrífugas e centrífugas – a direita central que sente que há força entre um partido democrático e busca a identidade – não descartam o risco de que não afetem o caminho da governança. Na partida mais próxima de Grinolle ao sucessor de Mattarella.