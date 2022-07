E aconteceu hoje – Mourinho apresenta-se: “A propriedade não quer o sucesso isolado”. A era Sensi está chegando ao fim. Montaly deixa a empresa

© Foto de Gabriel Ciocchio

2021

Mourinho – Realiza-se a conferência de apresentação de José Mourinho.

2020

Roma-Parma 2-1 – Mkhitaryan e Veretout batem o gol de Kuka e dão 3 pontos aos Giallorossi.

2019

Fonseca – Conferência de imprensa de apresentação do treinador português. “O meu objectivo é regressar à Liga dos Campeões, mas esta equipa pode ganhar. Precisamos de intensidade”.

El Shaarawi – Transferência oficial do jogador para a China.

2018

FUZATO – O goleiro desembarca na capital.

2017

Os Conallons – “Não hesitei em escolher a Roma. De Rossi é um modelo, temos um meio-campo forte”.

Monchi – “Nós também vamos esperar por Dotty todas as nossas vidas, esta é a casa dele”.

2016

Mário Rui – Compra oficial do lateral português.

2015

Foi um dia memorável para as cores de Giallorossi.

2014

Nela – “A partir de setembro estarei trabalhando com Walter Sabatini”.

DODÔ – O brasileiro se junta oficialmente ao Inter.

2013

Transferências de crédito – Guersi se casa oficialmente com Bologna quando José Angel se muda para a Real Sociedad.

2012

Risco – Grande vitória para a Roma em sua primeira partida da temporada.

2011

Mondali – Treinador de Giallorossi rescinde contrato com a Roma.

2010

Lophant – O guarda-redes romeno muda-se definitivamente para a Roma.

sentimentos – Rosella Sensi assinou um contrato com a UniCredit e encerra oficialmente a era Sensi.