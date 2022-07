Bebê morre em Sharm: pais retornam a Palermo amanhã – Chronicle

O corpo da menina Andrea Mirabile retornará a Palermo no sábado, que morreu aos 6 anos, possivelmente devido a intoxicação alimentar, enquanto estava de férias em Sharm El Sheikh, seus pais Antonio Mirabile foram internados em terapia intensiva e sua mãe Rosália. Manosperti, que está grávida de 4 meses, recebeu alta hoje.

Apurou-se por fontes da Fornesina que o pai e a mãe regressarão a Palermo amanhã, 8 de julho, com um voo médico. A mulher fez um apelo sincero às instituições para que providenciassem um voo do governo para ela voltar para casa. De acordo com o que foi apurado, o Ministério das Relações Exteriores está agindo e tentando superar os entraves burocráticos impostos pelas leis de saúde egípcias. Arranjei um voo de ambulância para trazer o marido e a mulher para a Itália. Mirabile, que ainda está hipotérmica e com problemas cardíacos, não pode viajar de avião. O corpo de Andrea foi transferido para o Cairo hoje. Antes de partir, a família tinha feito um seguro de saúde. Nos próximos dias, a empresa deve disponibilizar ao casal – a mulher não quer deixar o marido sozinho no Egito – um voo com equipe médica. A causa da morte de Andrea está sob investigação. A família, que afirma sempre jantar no Sultan Garden, uma propriedade de 5 estrelas com excelentes críticas, adoeceu na passada sexta-feira. O casal foi para um pronto-socorro não muito longe do hotel, onde todos foram diagnosticados com intoxicação alimentar e medicamentos prescritos. No entanto, a condição de Andrea e de seu pai piorou e no sábado a família foi levada às pressas para um hospital internacional de ambulância. Andrea morreu apesar dos esforços prolongados de ressuscitação. O pai foi internado na unidade de terapia intensiva. Mirabilis continuou a ter um advogado à sua disposição através da Farnesina, pedindo a autópsia do corpo da criança, que foi realizada nos últimos dias. “Leva tempo para saber os resultados”, disse seu tio Roberto Manosperti. As leis egípcias estabelecem prazos rígidos para os resultados: por lei, leva de um a dois meses para receber um relatório baseado em amostras coletadas por especialistas da Suez. O judiciário do Egito abriu uma investigação sobre a morte. Como a ANSA apurou, nenhum outro hóspede desta estrutura adoeceu nos últimos dias. “A autoridade diplomática de Farnesina, a embaixada no Egito e a embaixada em Sharm, estão acompanhando este assunto com o objetivo de garantir o máximo apoio para ambos os pais. Espero que as autoridades tratem do repatriamento das duas esposas de Palermo. E o corpo de seu filho”, disse o prefeito de Palermo, Roberto Lacalla. “Neste momento, a grávida encontra-se em bom estado de saúde e encontra-se no hospital com o marido, que continua em estado grave mas estável. Entrarei em contacto com a Farnesina – disse o autarca – para obter todas as actualizações sobre as condições. Nossos dois concidadãos e eles estão voltando para Palermo”.

