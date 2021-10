Momento do Cr7: “Está correndo um pouco”, exclama: “Vamos mostrar ao mundo o que somos”

O sentimento com o gol é sempre o mesmo, estritamente recíproco: 5 gols em 7 jogos entre o Campeonato e a Liga dos Campeões. Mas há quem se pergunte no Reino Unido: não é Cristiano Ronaldo Gols, mas praticamente deixa seu time para se defender ao desvalorizar? Quando o Cr7 Juventus vestiu a camisa, uma pergunta feita por especialistas em algumas partes de Turim.

Do outro lado do canal, alguém tentou responder. Como Correio diário, Que há poucas semanas publicou as famosas figuras dos portugueses com um título ligeiramente diferente: “Até o guarda-redes corre mais rápido do que ele”.

Na Liga dos Campeões, Ronaldo tem uma média de 5,9 km por jogo. Dos 72 atacantes que jogaram pelo menos 75 minutos, ele está em quarto lugar na última posição. No Premier, por outro lado, as coisas não foram melhores: de acordo com o jornal britânico, ninguém pressionava menos seus oponentes do que ele.

Resumindo: Cristiano marcou, mas o United não brilhou. Outro – Barônico – apesar da campanha de compras de verão. O Red Devils, sexto classificado na liga, jogou quatro vezes desde o início da fase de grupos da Champions League, sendo dono dos Young Boys, West Ham, Aston Villa e Leicester (não exatamente Real Madrid) e Everton. Duas vitórias: recuperação total no Villarreal (gol de Ronaldo, mas vai?) E no West Ham.

Nas últimas semanas, surgiram rumores de desentendimentos com os rapazes por causa do polvo e da comida à base de casaco que os portugueses vão pedir ao chefe da equipa. O relacionamento com o técnico Soulscare nem parece tão grande.

Na partida contra o Atlanta, o Cr7 vê a oportunidade perfeita para se recuperar. “Nosso momento está chegando – escreveu ele em seu perfil mais popular no Instagram, 357 milhões de seguidores -. Queremos mostrar ao mundo o que criamos e os campeões são a combinação perfeita. Sem desculpas! Vamos lá “.

O campeão português já disputou 6 jogos frente ao Nerasuri: quatro vitórias, um empate e uma derrota. Três gols. Um roubo – sabê-lo – certamente melhorará.

