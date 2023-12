Previsão Desporto-Porto: Probabilidades do Grande Jogo da Liga Portuguesa

A luta pela liderança é acirrada, mas o Porto se recuperou após a vitória sobre o Shakhtar, que se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões e pode contar com uma série de precedentes positivos: os Dragos venceram todas as últimas cinco partidas. Contra o jogo. Fora de casa, os comandados de Conceico venceram seis dos sete jogos, perdendo apenas com o Benfica. Um momento um pouco complicado para os verdes e brancos de Lisboa, que perderam dois dos últimos três jogos do campeonato, arrancando assim o arranque da temporada: em casa, porém, o Sporting é mediano, vencendo sete jogos em sete jogos. Mais de dois gols por jogo. Portanto, nossa previsão se concentra no combo X2 + gol, Gazzabet em 2,65, Snai em 2,60 e Sisal em 2,35.

Favorito do fator casa nos principais sites de apostas, com 1 marca valendo 2,25 no Planetwin 365, 2,24 na Betflag e 2,20 na Novibet, a vitória do Porto (2) fica entre os 3,15 da Better e da Netbet e os 3,45 da Betflag. . Com LeoVegas a bordo às 3h45 e Betfair e Goldbet às 3h40, o empate é uma opção que vale a pena considerar seriamente. As probabilidades acima de 2,5 também são impressionantes, com possibilidade de dobrar nas principais casas de apostas: 2,00 na Betfair e Bet365, 1,92 na Gazzabet e 1,94 no Planetwin365.