“Eu a matei sem motivo, não tenho raiva ou desejo de vingança”

Ele matou Giulia sem motivo. Suponha que alguém pudesse estar lá para tirar a vida de um homem. E isso deve ser feito com uma mulher que dá à luz seu próprio filho. “No momento em que decidi matar meu parceiro Sem raiva, sem raiva, sem vingança» diz Alessandro Impagnetiello ao juiz. Um registro escasso de seu julgamento Frio, gelado. Como suas palavras contando como ele matou Giulia e o pequeno Diego Que ele dará à luz em 2 meses.

Em San Vittore Prisão San Vittore, última sexta-feira às 10. Um sol de verão brilha lá fora, em uma sala reservada para julgamento, Impagnatiello se senta para uma audiência de fiança perante a juíza Angela Minerva. Ele está acompanhado de seu advogado Sebastiano Sartori (ontem o advogado renunciou ao mandato “por motivos relacionados à relação de confiança com o cliente”). Impagnatiello foi acusado de homicídio culposo agravado, aborto e ocultação de cadáver. crimes de valorSentença de vida. Os magistrados e os carabinieri trabalharam incansavelmente durante quatro dias. Eles rejeitaram a má direção da partida voluntária e fecharam cada vez mais o círculo no Armani Barman. Pistas recolhidas até à noite entre quarta e quinta-feira derrubam a fortaleza da mentira, até à confissão. Inventado por Impgnatiello corpo de Júlia, deu detalhes que só o assassino saberia. Mas as investigações continuam, pois ainda há pontos a serem esclarecidos. Alguém poderia tê-lo ajudado a limpar o carro ou a casa? A hipótese ainda não foi diagnosticada na investigação.

causa do assassinato No julgamento, o juiz pergunta: por que ele matou Giulia? A resposta de Impagnatiello foi franca e fria: “Decidi sem motivo. Estou constantemente pensando nisso. A situação foi estressante para mim, ao longo do tempo. Isso é tudo que posso dizer, mas não há motivo real. “Estresse” vai matar . Deve-se dar muito pouco valor à vida alheia. Na primeira audiência com os Carabinieri e as promotoras Alessia Menegazzo e Leticia Mannella, a unidade de investigação chefiada por Antonio Coppola e Fabio Ruffino, Impagnatiello disse que começou a discutir com Giulia depois de voltar de uma reunião com ela Namorado de 23 anos. Enquanto cortava tomates para o jantar, a jovem de 30 anos cortou o braço e o pescoço com uma faca e ameaçou se machucar. Em seguida, ele a espancou “para que ela não sofresse”. A versão da conveniência em que ninguém acreditou.Por isso, perante o juiz de primeira instância, ele “corrigiu” suas palavras. “Julia não se esfaqueou, Peguei a faca e continueiNo entanto, ele admite que “Giulia acidentalmente se cortou na mão direita enquanto cortava legumes”, embora ele o repita. READ Suspeito detido na Alemanha a pedido de Lisboa

Alívio hoje A faca ainda não foi encontrada, mas ainda estará na casa. “Lavei a faca e depois de lavá-la com água e sabão coloquei-a de volta em um bloco que foi colocado acima do fogão da cozinha”, disse Impagnatillo ao juiz. O que ele usou para matar Giulia? “A faca que usei era uma pequena lâmina de aço de cerca de 6 cm com cabo preto.” Hoje haverá descobertas científicas dos Carabinieri da Unidade de Inteligência no apartamento de Senago. E as atenções devem estar voltadas para a faca e para o local certo – na cozinha ou na sala – onde Giulia foi atacada pela primeira vez. Ele realmente cortou o tomate? Ela estava com frio por trás? A mecânica da matança e a movimentação do corpo torturado já foram contadas aos desembargadores do quartel do Cenaco durante o depoimento.

Abandonando o corpo Agora perante a juíza Minerva, a jovem de 30 anos acrescentou os detalhes: «Mudei o corpo da sala para a banheira, depois desça as escadas até a garagem, depois para o porão, de volta à garagem. Arrastei o corpo escada abaixo. Adega e box estão localizados no mesmo andar, Não há barreiras Isso os separa”, diz ele. Ele havia dito aos promotores que abandonou o corpo de Giulia por volta das três da manhã de quarta-feira. No entanto, o exame preliminar do legista mostrou que o corpo estava lá há pelo menos 48 horas. Portanto, o transporte pode ter demorado lugar na noite de terça-feira. Por que – pergunta o juiz – ele deixou o corpo lá? Abandonado? “A rua que frequentávamos era a próxima à nossa casa. de covas há uma interrupção e no espaço vazio há grama alta. Neste local, entre os arbustos, deixei o corpo. Via Novella Impagnetiello diz que escolheu o local por causa da proximidade. “As caixas não pertencem em nossa casa. Eles estão a cerca de 800 metros de distância.’ READ Boletim Covid na Itália hoje: hospitais em ascensão. Todos os dados de 13 de janeiro de 2022

Hora do crime e novas pistas Falando ao juiz, o jovem de 30 anos antecipou o momento do assassinato: “Eu a matei por volta das 21h”. Inicialmente, ele disse “antes das 20h30”. O magistrado pede um relato das buscas realizadas na Internet: «Já com 19 anos procurei na web Relacionado a uma banheira, mas fiz isso para encontrar uma cura remover Uma mancha no tanque». A audiência termina às 22h26. O juiz de julgamento não reconhecerá as circunstâncias agravantes de crueldade e premeditação por causa do tempo “limitado” entre o julgamento e o crime. Mas investigações recentes revelaram Novas, importantes, pistas Neste ponto.

