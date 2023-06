Cantora Astrud Gilberto morre aos 83 anos

A cantora Astrud Gilberto morreu aos 83 anos. “Garota de Ipanema”, a música que a tornou famosa

Astrud Gilberto, que cantou Garota de Ipanema, morreu aos 83 anos.

Astrud Weinert (nascida) nasceu em 30 de março de 1940 no estado da Bahia (de mãe brasileira e pai alemão. Ela cresceu no Rio de Janeiro.

Em 1959, como secretária do Ministério da Agricultura, casou-se com o cantor e violonista brasileiro João Gilberto, considerado por alguns o pai da bossa nova, com quem se mudou para os Estados Unidos em 1963.

Foi na América que conheceu Stan Getz, com quem gravou notavelmente A Garota de Ipanema em 1963, com música de Tom Jobim, que se tornou uma peça cult e foi regravada por muitos artistas. Nesta versão, que é a mais popular, João Gilberto canta o texto original em português de Vinicius de Moraes (A Garota de Ipanema), e Astrud retoma com o texto em inglês de Norman Kimpel.

Logo depois, Astrud tem um caso com Stan Getz e se divorcia de Jono Gilberto.

Noutras canções, como Corcovado ou One Note Samba (“Cafe ev go go”, gravada em Greenwich Village, NYC, a 22 de maio de 1964, novamente com Stan Getz), Astrut alterna entre linhas portuguesas e inglesas.

Criou a produtora “Kregmar”, participou do set “Red Hat + Rio” para a organização Red Hat, voltou à cena em 1996 e cantou com George Michael e Etienne Dahoe (The Banks of the Senna).