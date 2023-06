Psiquiatra Claudio Foti absolvido em apelação pelos eventos de Pipiano: suas primeiras palavras

Cláudio FotiO psicólogo foi condenado a 4 anos de prisão em primeira instância no âmbito de inquérito prisional. pipiano, absolvido pelo Tribunal de Recurso de Bolonha. A condenação no primeiro caso foi totalmente anulada e Claudio Fotti foi absolvido de todas as acusações: inocente de abuso de poder e inocente de dolo qualificado. Também foi confirmada a absolvição de fraude processual.





A indagação de Bibiano é o que são “Anjos e Demônios”.

Claudio Foti estava investigando “Anjos e Demonios” As obras ilegais teriam ocorrido no município de Pipiano, na província de Reggio Emilia. A investigação remonta a 2018. Segundo os promotores, a Rede de Serviços Sociais de Val d’Enza é responsável por uma verdadeira organização que rouba menores de suas famílias e os entrega a pessoas conhecidas.

Os delitos imputados incluem, por diversos motivos, fraude processual, descaminho, abuso de poder, abuso de menores, ofensas corporais graves, falsificação de título público, violência privada, extorsão e tentativa de extorsão.

O psiquiatra Claudio Foti foi absolvido na apelação

A absolvição do psiquiatra Claudio Foti na apelação lança nova luz sobre o julgamento “Anjos e Demônios”.





Depois que a verdade e a justiça prevaleceram Um pilar de quatro anos. Eu chorei e o acusado quebrou”, disse Foti após sua absolvição.

“Estou feliz, emocionado, nasci de novo. Esta libertação me dá a dignidade e o respeito que mereço. Nunca machuquei meus pacientes, sempre os ajudei, disponibilizei meu tempo e conhecimento. Quatro anos de dor e injustiça terminam hoje. Volto ao meu trabalho e à minha vida. Pode”, acrescentou o psiquiatra.

Claudio Fotti Após a primeira frase de exemplo





O Ministério Público aprecia o recurso de cassação

Entretanto, o procurador de Bolonha já fez saber que vai avaliar um recurso de cassação depois de ler as razões da condenação.

“Destaco a total coordenação entre o Ministério Público de Reggio Emilia e o Ministério Público. Candidatei-me ao cargo com confiança da Dra. Valentina Salvi”, comentou Lúcia Musti, Advogado Regente de Bolonha. A acusação secundária foi realizada pelo substituto PG Massimiliano Rossi e pela promotora Valentina Salvi.

“Os colegas Massimiliano Rossi e Valentina Salvi trabalharam harmoniosamente com precisão e profissionalismo”, disse Musti após a absolvição de Claudio Foti.