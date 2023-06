Mares italianos, aí vem o maior veneno: terror para as estrelas

Das muitas criaturas perigosas que habitam nossos mares, a em questão é talvez a mais perigosa, a mais perigosa. Vamos descobrir juntos.

Quais são os animais mais perigosos do mar? Seria natural referir-se a tubarões, ou orcas e baleias. Porém, na realidade, outro animal aparentado com a água-viva assusta os nadadores. E com razão, logo descobriremos. Estas são caravelas marítimas.

Caravela: ainda não estamos falando dos frágeis navios que transportaram Cristóvão Colombo e muitos outros exploradores, mas sim da existência aquática desse temível modelo de animal ‘caravela’. caravela portuguesa (Physalia physalis) é na verdade um animal aquático do Atlântico. Tem um saco de flutuação azul claro que serve para ‘flutuar’ e se movimentar entre as ondas.

De fato, o animal hediondo tem essa ‘bolsa’ que usa como remo improvisado, mas não tem órgãos reais de locomoção; Apenas ventos e correntes. A caravela tem tentáculos terríveis, picadas e potenciais causas de morte. Ele os usa para pegar peixes e outras vítimas infelizes que são ‘pegos’ em suas ondas.

Empurrada pelas correntes atlânticas pelo Estreito de Gibraltar, a caravela portuguesa chegou ao Mediterrâneo. Avistamentos são abundantes e (felizmente) nenhuma vítima ainda; No entanto, se não for dada atenção suficiente, é apenas uma questão de tempo. Em particular, a caravela foi encontrada em Marrocos, Tunísia, Grécia, Malta e Espanha.

Onde está a caravela portuguesa na Itália? Tenha cuidado em águas profundas

Para quem frequenta as (povoadas) praias italianas, especial atenção deve ser dada à caravela portuguesa nas águas seguintes, embora o perigo seja possível onde quer que esteja a água do mar. Este espécime foi realmente fotografado pela equipe especial da Área Marinha Protegida das Ilhas Pelagie. Por isso é necessário prestar especial atenção às águas do mar de Lampedusa.

Como já foram avistadas outras caravelas na zona, esta não é a primeira. De facto, ainda em abril de 2023, há dois meses, foi encontrada morta uma caravela portuguesa ao largo da costa do Capo Peloro (Estreito de Messina). Biólogos da Nekton Research Society confirmaram sua existência.

Biólogos, biólogos marinhos e mergulhadores concordam em um detalhe sobre a caravela portuguesa: seus tentáculos urticantes representam um perigo considerável para os humanos; Se não a morte, ferimentos excruciantes e dolorosos. Portanto, prestar mais atenção do que o habitual, principalmente ao nadar em águas profundas, é mais necessário do que nunca.