As últimas notícias sobre a crise aberta pelo governo Draghi, Conte e o M5S. direto

Orlando: desconfiança fundada, obstáculos da direita

“Acho que meu ‘pessimismo cauteloso’ (da gestão do governo) tem fundamento: ontem o tema principal parecia ser a discussão do Synvestel, hoje vemos obstáculos vindos do direito de retomar a racionalização das possibilidades. unidade”. A ministra do Trabalho, Andrea Orlando, fez o anúncio à margem de seu discurso no Lombard Unity Festival em Melso. Ele acrescentou: “Não podemos mudar nem um milímetro o significado do nosso apelo a todas as forças políticas, e reunir a motivação do país e pedir a todos que desempenhem um papel na continuação do trabalho. O presidente Draghi deve ir em frente.” Segundo o ministro, “há muitas razões para fazê-lo” e para “evitar um salto no vazio”. questão fundamental da inflação e como superar a crise salarial vigente no país, “acredito que há necessidade de responder”, explicou. Não encerrar esse debate seria uma coisa séria e errada a se fazer. Acredito nas palavras de Draghi na quarta-feira foram “palavras que vão no sentido de ultrapassar esta fase. Mas acho que as palavras das forças políticas devem vir antes das palavras de Draghi”.