Milan e Turim também estão ligados a uma saída de Raffaele Leo

A explosão do futebol de Leo também levou a um frenesi da mídia. O português é falado em todos os lugares, mesmo no retiro de Turim

Ultima temporada Rafael Leão Definitivamente, teve uma explosão com a camisa Milão. Graças ao seu ritmo irreprimível e à sua excelente técnica, o extremo português enlouqueceu a maioria dos defesas da Serie A, nunca resistiu ao dinheiro dos 17 rossoneri. Ultimamente, o nome de Leo tem sido notícia apenas por uma questão relacionada à renovação de contrato. Em contrapartida, as citações vieram do recuo austríaco de Turim para os portugueses devido a fatores de campo.