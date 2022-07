A última ideia é Danny Motta

O Parma quer o português de Monza, que tem vários jogadores após a troca de corpo inteiro que fez nas primeiras semanas.

O Parma está à procura de um extremo ofensivo. Para os homens do mercado de transferências do KK, ainda há algumas lacunas a serem preenchidas: um jogador que possa garantir uma mudança de ritmo e qualidade é urgentemente necessário, mas agora é difícil encontrar jogadores como Cambiaghi (ele só começará. eventualmente cai para trás) e Leris (há um centavo forte). Por isso, o diretor esportivo da Birmânia, Mauro Pederzoli, e seu braço direito, Massimiliano Notari, estão de olho.. Por um tempo, Dani Motta, do Monza, foi o favorito, um jogador de futebol que poderia deixar o clube lombardo.

Esta seria a ideia mais recente da liderança dos Cruzados, que está pronta para abrir conversações com Galliani e Antonelli para contratar o extremo português, um dos últimos protagonistas da última Série B. As relações entre os clubes são excelentes pelo respeito mútuo e profundo conhecimento entre Galliani e Pedersoli. Ontem à noite, o presidente Kyle Krause deu uma longa justificativa na sede da Christiania em Cocolo, no magnífico Val de Bejo. Fabio Peccia e a direção do Crusaders estão tentando entender o que o mercado precisa para melhorar o elenco.

“Estou pronto para cumprir o desejo do treinadorE o presidente disse em uma entrevista coletiva. Junto com o departamento de escoteiros. Se precisarmos melhorar a equipe, vamos melhorá-la“.Danny Motta também está nos pensamentos do Parma.