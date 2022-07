Eleições antecipadas, bis de Draghi, nomeação de um barqueiro

1, X, 2. Três opções, três cenários, três resultados possíveis. Dragões BIS? voto Final de setembro a início de outubro antes de definir a legislação orçamentária? Não há um renascimento draconiano e nenhum apoio inicial para referendos – e esta é a primeira vez na história do pós-guerra que votamos no outono. Campanha eleitoral Nas praias de agosto – porque descobrimos a imagem do barqueiro, sua existência RepúblicaSem arestas e sem muita propriedade, o velho sábio que tira as castanhas do fogo lidera. Presidente do Estado, escrever uma agenda minimalista, redigir uma lei orçamentária e levar o país às urnas na esperança de que os italianos não se enojem, mais ou menos fechem o nariz e participem mais uma vez? o Três cenas Espero que sejam decididos em breve. Quarta-feira é o Dia D. E tudo pode acontecer, menos um: a política italiana é admirada pelos nossos cidadãos e é produtiva por quem nos olha de fora, incluindo os mercados e a chancelaria. Não evidência de gravidade, mas declínio.

Demissão de Draghi, pontes e alerta do mercado. Mas CM: Eu não vou ficar

Draghi renunciou

Sem esperar

Um voto de confiança

Eleições antecipadas

É o colapso: o governo de Draghi caiu e as pessoas vão às urnas mais cedo, provavelmente no outono (a data em circulação é 2 de outubro, mas há outras). Uma possível opção para os atuais parlamentares, que ainda cairão de pé (aos seus olhos, é claro) sem retornar ao parlamento, se o número de eleitos diminuir, não é trágico. .

De fato, a votação anual começa automaticamente em 24 de setembro, levando em consideração as obrigações de férias dos italianos, sem a possibilidade de ir às urnas mais cedo. Então, na melhor das hipóteses, iremos às urnas a partir de outubro. As urnas são um espetáculo abstrato e não algo concreto? Descobriremos na próxima quarta-feira. E depende muito da centro-direita. Se Salvini e sobretudo Berlusconi se alinham realmente em Meloni (o que não se aplica a eles apenas para fins de competição interna), e se a tendência eleitoral vence no Partido Democrata (Letta não descarta e a pessoa na lista de nomes a ser mantido decidirá agora que não está interessado em destruir o ladrão do partido e os ex-Renciers: muitos sim, mas não todos), então as eleições pós-verão são possíveis. Mas Kohli não parece acreditar que Maloney deva receber o cargo de primeiro-ministro em um momento em que a centro-direita e o FdI estão vencendo.

Draghi está determinado

E monetizar sim

da maioria

Desconhecido M5S

Giuseppe Conte está retirando tudo, trazendo seu povo de volta ao tribunal para votar na quarta-feira e restaurar a fé no governo. Estamos brincando? Mais ou menos. Parece tão surreal quanto um teatro do absurdo, mas a hipótese não pode ser totalmente descartada, porque os ministros do M5S não querem renunciar a seus assentos (dois terços ampliariam o partido de Di Maio e uma dúzia de Grillini seriam acrescentados às divisões se eles se desviou da maioria kantiana) e porque o próprio Giuseppe mentiu para Letta (mas em Nazareno (muitos riem não chorando) Admin diz que não está bravo com Draghi e basicamente gosta. Uma Draghi Biz com Conte, como preferem Salvini e Berlusconi, ou uma Draghi Biz sem Conte? O M5S nos habituou a reviravoltas sensacionais, do euro ao tubo, da aceitação de Draghi ao impeachment de Mattarella, e poderíamos continuar indefinidamente. Portanto, nada deve ser excluído, não no caminho de Damasco, mas mesmo na cambalhota final dos (cem?) degraus de Casa-Conte no coração de Roma para Montessidorio. Incluindo a surpresa de ver a embreagem voltar a ser o lenço de bolso de um advogado logo depois de se transformar em uma boina.

Os dragões partem

Mas Matela

A tarefa dá

Para um barqueiro

Esta é uma vista do barco. Entre os palácios, muitos dizem que Cottarelli quer o cargo, que já tem um emprego de analista e está ansioso por outra convocação para liderar um possível governo interino depois disso. Ferryman é quem combina com o cenário de Draghi bis (com ou sem Conte) para a derrota e a impossibilidade de vontade eleitoral. O nome de Giuliano Amato está em circulação e hoje é o aniversário da retirada forçada das contas correntes dos italianos quando ele era primeiro-ministro. Quem então? Frattini Quem gostaria de centro-direita? Ageless Casse ao lado? Daniel Franco, o atual ministro da Economia, é muito respeitado por Draghi e por quase todos, mas quem não tem atitudes políticas específicas? Em vez de um barqueiro, um barqueiro pode vir. Mas quem, Gardabia? Há quem se lembre da sua participação nestas horas na festa do FdI na Piazza Risorgimento, e da relutância de Gardabia a Meloni em levar o país às urnas em 2023, cimentando dramaticamente a União Europeia e tornando-se primeira-dama no Palazzo. Pode ser uma fantasia política assinar a lei orçamentária sem muito envolvimento de Sigi e dos partidos, mas não.