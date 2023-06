Millet fecha a salvação para Stuttgart: Hamburgo empurrado

Hamburgo, Alemanha) – retorno épicoHamburgo Para quem perde em casa 3-1 contra isso Estugarda (Venceu a primeira mão por 3-0) e os seus Oficialmente rebaixado para a Swieliga (2ª Bundesliga). Os donos da casa iluminaram as esperanças com um gol aos 6′ gatinho 1-0 (1-3), os visitantes estão literalmente sitiados Florian Müller salvou sua equipe de uma derrota por 2 a 0 Com uma grande defesa no final do primeiro tempo. Depois de um primeiro tempo miserável, o Stuttgart reage e extingue de forma decisiva os sonhos do Hamburgo no início do segundo tempo: Ajuda Guirassy para Millet Invicto por 1-1 após 3 golos atrás (4-1). Novamente em 63′ Painço O herói da rede vale o sucessoPermanecer na Bundesliga pelo 3º ano consecutivo. E houve momentos de intensa tensão em campo com os jogadores do Hamburgo, que não queriam a felicidade do adversário nos gols de 2 a 1. 97′ Silas Três gotas de um tipo.