Ele abusa de menores sob o disfarce de educação sexual. 4 pessoas são afetadas

Alegando ensinar educação sexual, ele abusou de menores. Há pelo menos quatro vítimas confirmadas, três meninos e uma menina, mas outras não foram descartadas. A dramática história vem da área de Appio Tuscolano e terá começado em 2020, após os primeiros períodos da nova comunidade após os limites para controlar a pandemia de coronavírus. Um homem de 49 anos de Roma foi preso sob a acusação de abuso sexual de menores, um crime pelo qual ele deve responder sob a seção 609 do Código Penal, RomaToday soube.

reclamação

Para derrubar o castelo de cartas, durante as ocorrências com uma das vítimas, havia uma mulher. Ela, com a ajuda de uma psicóloga, denunciou tudo à polícia de Marino. Uma história confiável de acordo com os investigadores. A partir desse momento, os investigadores da polícia estadual – coordenados pelo Ministério Público de Roma – começaram a investigar a ponto de coletar provas e vários depoimentos que permitiram colocar algemas nos pulsos de um acadêmico durante o verão. O acampamento é administrado por uma organização sem fins lucrativos

Acusações

As acusações são graves. A mulher de 49 anos supostamente forçou meninos a fazer sexo com ela. Pelo menos quatro vítimas foram identificadas pela polícia como tendo entre 16 e 18 anos.

As vítimas entrevistadas em um ambiente protegido relataram que a violência vitimizada muitas vezes ocorreu na sede da associação, mas também na casa da pessoa. O abuso teria sido feito sob pressão psicológica, inclusive várias vezes ao dia, e teria sido perpetrado nos últimos dois anos. Os investigadores também não descartam outros casos.