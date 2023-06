Despromoção da Série A: A decisão do novo treinador

A demissão do gerente já foi decidida? Desde o início da sua aventura no banco, esperava-se que desse um passo à frente no campeonato e fizesse o seu melhor para atingir os objetivos traçados.

A situação no campeonato tem corrido como planeado, mas a relação entre o clube e o treinador terminará dentro de alguns dias e já se procura um substituto. A renúncia pode ser oficializada nas próximas horas, permitindo ao clube buscar um substituto adequado. O treinador não tem conseguido dar continuidade ao bom trabalho que tem feito nos últimos anos da sua carreira e agora está pronto para dar um passo atrás.

Série A: Desistência após partida, resultado

Siri A No cerne das possíveis mudanças no banco está: há um Nova isenção. Face às dificuldades vividas no passado, a situação no ranking é melhor, com os objetivos sazonais alcançados. Mas mesmo que o final da temporada traga risadas e grandes finais, despedidas dolorosas podem acontecer para os fãs.

A empresa e o técnico devem se encontrar muito em breve para decidir o futuro e assinar Exclusão significativa. Todo o ambiente era de expectativa para um campeonato de alto nível e depois de um começo difícil, a alegria absoluta foi alcançada.

O o futuro de Com Salerno pode não ser mais compatível com Paulo Sosa. O técnico de Portugal tem sido fundamental para trazer o clube à segurança, que agora é certa.

Salernitana pede garantias a Paulo Sousa ou sai

Paulo Sousa pode deixar Salernitana. O treinador de Portugal tem sido fundamental para o crescimento exponencial do clube. O presidente Irvolino não quis falar muito, e agora o técnico português tem que responder sozinho o futuro.

De acordo com sua declaração As Crônicas de SalernoNos próximos dias Encontro O esclarecedor entre Com Salerno E Paulo Sosa Para estabelecer o futuro. O treinador português não acredita na permanência se o clube não oferecer garantias e empenho para construir um plantel que aponte para golos importantes.

Possível Até a próxima Desligado Paulo Sosa no Com Salerno Abre a oportunidade de fazer novas escolhas no banco. A direção quer continuar o caminho de desenvolvimento para permanecer na Série A o maior tempo possível.

Ideia Montella depois de Paulo Sosa

Até a próxima Paulo Sosa no Com Salerno Não é impossível. Quando não há acordo entre os tecnocratas e a administração sobre como construir o futuro, os caminhos divergem e a separação torna-se certa.

uma das ideias Com Salerno Treinador da próxima época Vicente Mandela. O treinador da Campânia terá o prazer de voltar para casa depois de anos longe da Serie A e do carinho da família.