A renovação de Leo foi bloqueada porque Mendes não era mais agente. A um milhão de distância, mas o Milan não está ouvindo agora. E a Copa do Mundo é em um mês

Há alguns meses, no final de fevereiro, muitos meios de comunicação consideraram que a renovação de Leo já havia terminado. Escrevemos a verdade de que era outra porque havia problemas a serem superados antes de sabermos com certeza o que estava acontecendo. O Scudetto ainda está por vir, Leo ainda não ganhou o Prêmio de Jogador Mais Valioso, o Jogador da Temporada da Série A, o Milan está pagando € 4 milhões por ano e parece ter fechado um acordo com o Lille para pagar € 19,5 milhões. (incluindo juros) deverá ser recebido pelo Sporting Clube de Portugal em meados de maio, poucos meses após a sentença.

A situação agora está completamente equilibrada com a mudança de gestão de Leo, o que significa que ele embolsou um quinto do salário de 1,5 milhão que ganha atualmente. Leo paga Sporting, Lille paga Sporting, e ambos são culpados do que aconteceu. Vamos dar um passo atrás para explicar o que aconteceu: em 2018, uma briga estourou em um campo de treinamento esportivo em Lisboa. Após uma derrota, os torcedores invadem os escritórios e vestiários e brigam com alguns dos jogadores, incluindo Rafael Leo. Em caso de perigo ou dificuldade no local de trabalho, o trabalhador decide aproveitar a disposição da lei portuguesa para rescindir unilateralmente o contrato. Bodens, William Carvalho e Rui Patricio, da Roma, estão entre os jogadores que optaram por se estabelecer em Wolverhampton. Ao contrário do Lille, o clube inglês está se recuperando da condição do goleiro, então não há jogadas que afetem Rafael Leo.

O jogo provou ser compatível. Porque ele não quer levar o caso de volta ao tribunal, considerando os 19,5 milhões que serão concedidos a ele de uma forma ou de outra (e em breve). Porque Lille e AC Milan já chegaram a um acordo para resolver o assunto e não deixá-lo pesar na cabeça do jogador.. Mas o acordo, que ainda não foi revelado em termos e operações, está sujeito ao fato de Rafael Leo assinar uma renovação com o Milan. E aqui chegamos ao desejo do jogador de ficar no Milan e não sair, pois ele está confortável e teve um sólido crescimento em sua trajetória de desenvolvimento nos últimos meses.

Então chegamos ao dinheiro. Leo pede cerca de 7 milhões de euros do Milan há alguns meses e na época pensou que poderia terminar o jogo com 4. Nada pode ser feito. Os rossoneri estão dispostos a colocar 6 milhões por ano no prato, e reentrar na transferência de dinheiro realizada pagando ao Sporting: uma soma de cinco anos para os números que os rossoneri querem trará uma economia total de 10 milhões ( 2 por ano ), et voila, o investimento será recompensado. No entanto, a distância não parece fora dos limites, e talvez com bônus e alguns presentes únicos, uma atualização muito necessária também virá.

Resumindo: o Sporting deve tirar 19,5 milhões de Leo e Lily. O Milan fez um acordo com o Lille para evitar que o pagamento pairasse sobre a cabeça do jogador. Leo quer ficar no Milan e pede 7 milhões para renovar, os rossoneri oferecem 6 e a distância não é grande. Então por que não atualizar? Agora, a realidade é que não há reuniões planejadas para a atualização do Leo. Uma situação irônica que logo será explicada: Leo assinou duas procurações em junho, uma com um advogado francês – cujo nome permanece desconhecido – e outra com Jorge Mendes, seu agente de longa data. O Superagente português não possui a primeira procuração assinada cronologicamente, deixando a situação em impasse. Isso explica por que alguns jornais portugueses, nos últimos meses, escreveram que Mendes havia feito um acordo com o Sporting por Leo, o que não aconteceu. Isso vai acontecer? Até mesmo um meteoro atingindo a Terra, mas isso tem que acontecer, e por enquanto, não um, mas o outro está prestes a acontecer pelo correio.

Talvez o Milan, neste momento, não queira negociar uma renovação de Leo para não constranger Jorge Mendes. Os relacionamentos no futebol contam mais do que qualquer outra coisa. Houve contatos entre as partes para falar sobre isso, mas tanto o advogado francês quanto Mendes têm duas visões de um equilíbrio de poder completamente diferente – por outro lado, o primeiro tem uma autoridade assinada e válida, o segundo não – e sobre como vai ser, porque o assunto foi tratado, e a tentativa de juntar as peças na época fracassou. Leva tempo? Talvez alguém aceite a derrota, mas, conhecendo os atores envolvidos, é improvável que isso aconteça. Portanto, não é verdade que a renovação de Leo esteja bloqueada por causa do dinheiro devido a Lily, que ele não quer assinar. A um milhão de euros de distância, e uma procuração assinada a um advogado francês que não está à altura de Jorge Mendes. A Copa do Mundo é daqui a um mês e Leo pode ser o protagonista. Semelhante ao desejo absoluto de Leo de ficar em Milão, mas sem espaço para uma concessão baronial? Dezoito meses a partir do prazo, quanto valerá Leo?