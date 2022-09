Bolzano, o avião ultraleve acaba no estacionamento de um supermercado: há um ferimento

Jornalista freelancer desde 2014. Há mais de 10 anos lida com comunicação e informação na Internet, escrevendo sobre diversos temas: de esportes a notícias, passando por política e entretenimento. Ele colaborou com importantes jornais e revistas de papel, bem como emissoras de rádio e televisão.

Medo na madrugada de sábado 24 de setembro Bolzano: uma Aeronave ultraleve Um fez Pouso de emergência Na zona industrial de South Bolzano, na estrada em frente à Interspar via Buozzi, a poucas dezenas de metros do aeroporto.

Acidente de avião em Bolzano: detalhes

Ao longo da estrada de acesso ao supermercado, bem como ao McDrive, vários carros estavam estacionados, alguns dos quais foram atingidos pela asa direita do avião, ultraleve de dois lugares.

Conforme relatado por ‘TgCom24’. Restos feridoMuito leve, duas pessoas em um ultraleve e 3 pessoas dentro de um carro.

Crédito da foto: ANSA

Um avião ultraleve fez um pouso de emergência em um estacionamento de supermercado em Bolzano.

Comentário do Corpo de Bombeiros

o Comandante do Corpo de Bombeiros Ele disse ao site ‘Alto Adige’: “O avião atingiu três carros. Ao todo, 5 pessoas ficaram feridas. Felizmente, ninguém estava falando sério. A polícia está investigando a causa do acidente, não posso dizer mais do que isso.

O que aconteceu com o avião?

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo site ‘AltoAdige’, o pequeno avião turístico fez um pouso de emergência em Bolzano com duas pessoas a bordo. falha E isto Motor É sim desligado.