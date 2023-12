Promessa de Matteo Salvini: “Chega de greves contínuas”

Matteo Salvini, Vice-Presidente do Conselho e Presidente da Liga, chega no último dia do evento Fratelli d’Italia em Atreju. Em declarações aos jornalistas à margem do evento, focou em alguns pontos da agenda política. A partir da questão do MEE, sobre cuja aprovação Salvini explica: “Continuo a acreditar que o parlamento decidirá. um banco alemão é a nossa atenção e também não conheço o centro da política.” Quanto à posição que o clube assumirá, ele destaca o momento chave: “Vamos ver quantos votos teremos”. Sobre o acordo de estabilidade, outro ponto crítico das negociações, ele observa: “O ministro da Economia, em quem tenho plena confiança, está a trabalhar nisso”. E depois há a questão do governo, em que, reiterado hoje pelos aliados, “há um pequeno grupo. Na minha opinião, espero trazer de volta a estabilidade à Itália e ao centro-direita: o código de compras, o código da estrada, pequenas e grandes infra-estruturas, parem a greve contínua”.

Do palco, o ministro das Infraestruturas permite-se fazer uma piada sobre a líder do Partido Democrata, Ellie Schlein: “O precedente é que queremos governar este país juntos durante muito tempo e estamos condenados se tivermos Schlein em seu lugar. anos de governo. Deus salve Schlein à frente do Partido Democrata”, brinca. Passa então aos pontos mais debatidos da sua função como ministro: o direito à greve, “é sagrado e protegido pela constituição, mas a dignidade e o peso de um governo político devem comandar, porque nem todos podem parar o país. Greve de 24 horas por semana e Landini cuidará disso.” Quanto ao processo de modernização das infraestruturas, “há uma ponte para fazer justiça aos milhões de sicilianos que pode ser ligada ao resto da Europa”, afirma, referindo-se à obra no Estreito de Messina. Mais uma vez: “Será um símbolo da engenharia italiana, os engenheiros italianos são os melhores do mundo, e vamos trazê-los de volta à Itália para projetar, construir e montar. Quando Landini disse que uma ponte não deveria ser construída sobre o Estreito de Messina, prometi fazer horas extras porque é dever do governo conectar a Itália de norte a sul. E ele dá um bufo irônico ao chefe da CGIL: “Para mim, a opinião de Landini é uma luz: sempre mostra o que não devemos fazer.” Há também a questão de quem está tentando impedir a realização dessas obras: “Amanhã (versão de hoje) estarei no Piemonte: alguns anarquistas. E há centros comunitários que desafiam o governo a bloquear grandes obras. TAV e não quatro anarquistas que irão parar o governo de centro-direita.” Finalmente, uma visão sobre as reformas: “A reforma para dar mais força e poderes ao governo central eleito pelos cidadãos é totalmente consistente com a história autónoma e federalista do a Liga para dar mais poderes e independência às regiões. Esses dois combinam perfeitamente e isso nos torna mais fortes.”