Horas depois de George Mendis ser nomeado “Oficial do Século” no Globe Soccer Awards em Dubai, o Wolverhampton Wanderers e o Tottenham Hotspur estão a alguns milhares de quilômetros a noroeste da Premier League. Este não parece ser um jogo especial: no dilapidado Estádio Molino, as duas equipes terão que se contentar com um empate no último domingo de 2020. No entanto, Mendes está assistindo ao jogo com muito interesse. Ao pé dos “lobos” estão pelo menos sete portugueses. Além disso, o craque português Vitina poderá substituir seu treinador e companheiro de equipe Nuno Esprito Santo no momento da lesão. Em seguida, o técnico do Tottenham, José Mourinho, deu as boas-vindas ao técnico do clube anfitrião.

A invasão portuguesa da Premier League inglesa – especialmente dos Wolves – foi atribuída ao agente George Mendes. Super Agent, que esteve envolvido em muitas transferências importantes de um lado para outro, é uma das personalidades mais poderosas do futebol, que pode assumir o controle total dos clubes a qualquer momento. Quem é ele e quanta influência tem no futebol?

mercado de rua

George Mendes, 55, cresceu em Lisboa. Quando menino, trabalhou em uma fábrica de cornetto e vendia roupas velhas em um mercado de pulgas. O seu grande sonho era ser um esquerdista brilhante, mas também se tornou muito talentoso como empresário: abriu uma videoteca de sucesso, um bar e uma discoteca – onde ocasionalmente tocava como DJ. Lá conheceu o goleiro português Nuno Esprito Santo. Este encontro vai mudar a vida de Mendes. Os dois se tornam amigos e Nono decide deixar o lindo dono da boate cuidar de seu negócio. Mendes foi para a Espanha e providenciou a transferência do goleiro para o Deportivo La Coruña. Ele tem sido um agente oficial desde então.

Sua primeira grande mudança foi de Hugo Vienna em 2002 para o United em Newcastle, mas o agente fez um verdadeiro nome internacional quando trouxe seu consistente jovem Cristiano Ronaldo para o Manchester United no ano que vem. A influência crescente de Mendes e os jogadores deixando seu agente e voltando para ele às vezes causaram rancor: a história do conflito entre Mendes e José Vega é famosa. No aeroporto de Lisboa estourou uma briga entre os dois agentes e Mendes teria batido com um telemóvel na nuca do colega: sempre levava consigo três pessoas.

Leia também: Quer a arena política

Escrito em 2012 Defensor Além disso, o agente Gonallo Reyes reclamou à FIFA que Reyes havia roubado um jogador com Pepe pouco antes da lucrativa transferência de George Mendes. No dia seguinte à saída de Pepe de Rice, ele assinou com Mendis, que acabou ganhando 6 3,6 milhões desde que o jogador foi transferido para o Manchester United. Esse valor era um pouco maior porque alguns dos “direitos econômicos” do atacante pertenciam ao agente.

Na virada do século, o Gestify de Mendes passou a formar jogadores e treinadores cada vez mais famosos. O vento estava a favor do agente: em 2004 F.C. O futebol português estava em boa forma internacional após o Porto ter conquistado a Liga dos Campeões. Muitos dos clientes de Mendes eram procurados em grandes clubes, como por exemplo o treinador José Mourinho – e vários jogadores portugueses – que assinou com o Chelsea. Uma vez que o agente põe os pés na porta do clube, ele geralmente não para um jogador. “Ele tem que ter um relacionamento direto com os clubes e quer colonizá-los de alguma forma”, escreveu o jornalista e sociólogo italiano Bebo Russo em um livro sobre Mendes em 2016. “Não é para todos, por exemplo, Chelsea.

Sorriso branco de neve

Mendes apareceu cada vez mais nas caixas do Paraíso em todo o mundo: esculpidas com um sorriso branco no rosto. Já há algum tempo que deixa a sua marca na casa: Passo a passo de Mendes New York Times Depois de ter participado em 68 por cento das transferências ‘Três Grandes’ de Portugal entre 2001 e 2010 – Desporto, Benfica e Porto. “Muitos clubes locais contam com ele para manter seus fundos. Vitória de Guimar தலைவர் es Presidente Vittoria Guimar ீஸ் es deve agradecer a Portugal Mendes pela primeira vez, porque ele garante que os fundos virão”, disse Marcos Alves, um jornalista esportivo de Lisboa.

A parceria com Mendes pode levar o clube a um tempo recorde. Um bom exemplo é o Famalicão. Em 2018, o Quantum Pacific Group do bilionário Idan Offer comprou uma participação maioritária no clube, que ocupava o 14º lugar da segunda divisão portuguesa. Esteve em hangout com o parceiro do Atlético de Madrid, Israeli Mendes; Juntos, eles confirmaram que o Famalico seria promovido à primeira divisão um ano depois. Com os reforços de Valência, Lobos, Atlético de Madrid e Benfica, por exemplo – quatro clubes da vasta rede de Mendes – começou o “Fama Show”: poucas semanas depois, o Famalica estava em primeiro lugar. No final, o estreante conquistou o sexto lugar, o que atraiu a atenção de toda a Europa.

A questão que surge constantemente é se os portugueses já não usam chapéu em alguns clubes. O mesmo vale para o Wolverhampton Wanderers, onde sua influência é mais evidente. De acordo com o relatório, o clube foi adquirido em 2016 pela Fosun International of China e detém ações em sua subsidiária Gestify Holding, sediada em Mendis. Donna. Nos anos que se seguiram à aquisição, lobos como Formaliko foram também enriquecidos por jogadores do Atlético, Benfica e Porto, graças ao extraordinário administrador Mendes. O sucesso português culminou com a nomeação de um novo treinador em 2017: o primeiro cliente da Mendes, Nuno Esprito Santo. Seu camarada Bruno Lage veio atrás dele.

Leia também: Como a família Zuidas controlou os polêmicos empresários

A influência de Mendes é tema de discussão com a seleção portuguesa. Em 2008, seu cliente, o técnico da seleção Luis Felipe Scolari, concedeu acesso ilimitado ao hotel dos jogadores durante o Campeonato Europeu. Há alguns meses, Mendis se encontrou com o técnico da seleção no hotel dos jogadores e conversou com um de seus clientes sobre a falta de tempo para jogar, segundo a mídia local. Mendes teve dois treinadores na seleção depois de Scolari, Carlos Quiros e Paulo Pinto. Pinto era constantemente questionado sobre a influência do seu agente devido ao grande número de jogadores da Gestife na lista, mas esse agente recusou-se a interferir na equipa de qualquer forma.

O atual treinador Fernando Santos Mendes, atual campeão europeu com Portugal em 2016, não é cliente. Mas isso não significa que seu papel na seleção nacional acabou. Mais de metade da seleção portuguesa está contratada pela Gestifeut neste Campeonato da Europa. Além disso, ainda existem jogadores que não são oficialmente supervisionados por Mendis, mas que ajudaram nas transferências. Como mediador, interveio na transferência de Bruno Fernandez para o Manchester United, aparentemente contra uma autoridade importante.

Carrossel para jogadores

Nem sempre é claro quanto um gerente do Gestify ganha com uma transferência, a menos que o clube anuncie. Por exemplo, Mendes recebeu uma comissão de $ 5 milhões em resultado da transferência do defesa Ruben Diaz do Benfica para o Manchester City. No mesmo dia, Nicholas Ottamendi fez o caminho inverso. “Isso cria uma espécie de círculo no qual os jogadores se movem”, diz o sociólogo e escritor Rousseau. É comparado a um carrossel onde os jogadores do Gestify escolhem constantemente um clube que fará parceria com os comerciantes. Em uma visão de futebol: Mendis oferece o cruzamento e o gol.

O agente português vai passar este verão a viajar, a telefonar e a renovar. Como nos últimos anos, a Mendes fará uma série de transferências importantes para seus clientes novamente, às vezes na frente, às vezes nos bastidores. Agora está a atuar fora do mundo do futebol: os portugueses já representaram os interesses do tenista João Sousa e do piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc. Este ano foi anunciado que ele estará pedalando com sua empresa Polaris Sports. Revelado no início deste mês O negócio Além disso, a Polaris participará de NFTs formais que vinculam a propriedade a objetos digitais por meio de um token exclusivo.

Mendes amplia seu campo de atuação. Esta é a única escolha lógica para quem já jogou fora do mundo do futebol.

