O anticiclone subtropical entra, com um pico de 28-30 C no verão. Aqui está o «3B Meteo

Evolução do tempo no início da semana

O que vai acontecer quando se trata da Europa em maio Anticiclone subtropical ? Nós vamos descobrir, mas já sabemos que Será incomumente quente em muitos campos Da Espanha à França e ainda mais Parte da Itália. A massa de ar partirá dos Açores, pelo que utilizará a contribuição africana vinda directamente do interior de Marrocos entre quarta e quinta-feira da costa marítima. Ar quente e seco que garante o sabor do verão Com temperaturas até 6-8 C acima da média. A cunha anticiclónica tem um percurso inclinado e isola-se desde a Península Ibérica até à Europa Central, afectando Principalmente centro-norte da Itália, Pelo menos na primeira fase. Isso ocorre porque ainda está presente nas latitudes mais baixas do Mediterrâneo A circulação de baixa pressão exercida pelo refrescante ar oriental perturba o caminho do contra-ciclo.. Então o sol e o calor do verão ou metade do verão Eles serão cobrados no norte, especialmente no Vale do Pó e parte do centro, principalmente no interior da Toscana, Lácio e Úmbria. A instabilidade no sul diminuirá E leva as condições do sol, mas sem muito calor.

A segunda parte da semana é o clima

Quanto tempo vai durar? Fase quente por pelo menos três dias, Quarta, quinta e sexta Quando o pico de 28-30 C atinge as planícies do norte e o interior do centro, em vez de um contra-furacão africano A brisa fresca do mar do Atlântico soprando do oeste Vai levar alguns Estímulos instáveis Na Europa Central, pode haver um Destinado ao norte da Itália no fim de semana. Enquanto isso, a temperatura cai e volta ao normal.

Para saber a onda de calor esperada para os próximos dias, consulte nossos gráficos de calor para até 10 dias >> Aqui.

