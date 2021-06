O amigo que explodiu o projeto de lei de João: “Não será aprovado”

Um chifre contra ddl John, À esquerda. Com cerca de dez senadores entre os democratas e a Itália viva, o Palazzo não está pronto para votar a mudança se for forçada a ir para Madame.

“Hoje, o Vaticano interveio e reuniu B.D.“, Explique um ilGiornale.it Alguns senadores democratas juram: “Mesmo aqueles que foram mais críticos do John Bill não apreciaram particularmente as cartas e os céticos de Kuria, e agora permitirão que passem.” Mas, então, eles mencionam: “Neste momento, não há números para ultrapassar a linha porque vamos votar por escrutínio secreto”. Assim, com o ábaco em mãos, parece que os números para aprovação não estão lá: os riscos do texto estão definitivamente descartados. A mudança pode levar a uma maioria de apoio ao governo Troki. A insatisfação dos democratas católicos e do Italy Viva foi registrada acima de tudo, que foi sensível às observações levantadas pelo Vaticano e permaneceu em silêncio diante do ataque comunitário lançado por partidários do projeto nas últimas semanas.

“O projeto de lei John já foi aprovado na Câmara sem muita recepção. Agora o governo mudou, a maioria está diferente e o semestre branco está se aproximando, então agora todos encontraram algo a dizer.” Explique-nos nossas outras fontes parlamentares dentro a maioria. Vaticano Muda radicalmente a situação. “A divergência será mais generalizada e as posições oficiais serão menores. Você pode não ser católico, mas deve acatar o julgamento do clero eclesiástico de seu país, mesmo que não seja como é agora”, o antigo Chanceler do A maioria nos diz. Há quem diga. ”Devemos ser práticos, sem mudar o texto, o John Bill nunca será aprovado. É preciso esforço nesse sentido. ” Palavras que confirmam como os números são baixos o suficiente para receber luz verde, mesmo contando a maioria de ex geolorce. Do lado ‘certo’, o histórico não muda: “Apoiamos as uniões civis Renzi, não aceitamos lições de ninguém sobre reformismo, mas enquanto houver dois lados, tudo pode ser melhorado e melhorado”.

Mas quais são os pontos quentes? “O problema de ser técnico é que está relacionado ao conceito Identidade de gênero, Ainda mais competitivo com as feministas ”, observa uma fonte parlamentar. Inclui a liberdade de expressão sobre os católicos. O duplo problema de seguir uma determinada direção: a necessidade de lidar com o conteúdo da conta. Nesse sentido, o debate social ocorrido na sexta-feira, dia 18 de junho, destaca-se pelo título claro, “Mudando a Lei de João para Salvar”. Em comparação, os MPs de esquerda tendem a evitar o fim da grelha. Não. Mas muitas associações próximas aos democratas participaram: este é um sinal de que não é nada mais do que um secundário.

Enfim, nos corredores do Senado, há a consciência de que ninguém está desequilibrado, mas diante do voto secreto tudo pode desabar M5S. “Conte, que é muito próximo do Vaticano, como ele interpretará esta carta?