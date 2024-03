Em qual time você vê Leo no futuro? Português confiante

O Milão para encontrar um Rafael Leão O campeonato está transbordando. Contra Devi ele mais uma vez mostrou seu valor quando estava em forma. Antes Um destino alienígena, uma celebração de discussão para quem ainda não acredita nele. O Diabo precisará dos seus neste final de temporada Sem gás Para atingir os objetivos definidos. Um deles é definitivamente sucessoLiga Europa, nunca conquistou um troféu pelos rossoneri, mas está ao seu alcance. Houve fortes rumores em torno do futuro do ex-jogador do Lille nas últimas semanas. O PSG Parece que ele entrou na corrida pelo jogador no verão. Os parisienses poderiam investir uma quantia enorme para substituir o jogador cessante Kylian Mbappé Dirigido em direção a Madri.

Principalmente os líderes não têm intenção de vender suas joias, embora tenham muitos admiradores Liga Premiada. Hoje o número 10 do Milan apresentou seu novo livro “sorriso” às 18h no Mondatori Duomo, e não pensei duas vezes Evite rumores de mercado. Onde você imagina seu futuro? O antigo jogador do Sporting Lisboa respondeu sem pensar duas vezes: “Em milão!”. Os torcedores respiram aliviados, sua intenção é continuar sua trajetória de desenvolvimento na Itália. Abaixo está um vídeo da resposta de Leo aos microfones dos jornalistas de lá:

