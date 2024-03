Dossieraggio, Meloni: “Quero saber quem são os instigadores, a exposição é muito grave”. Schlein: “Um Escândalo”

“São regimes. Queremos saber quem são os instigadores. As inundações tomam conta da Piazza Salotto. E Giorgia Meloni, com uma jaqueta rosa e o rosto sorridente de um…

“São regimes. Queremos saber quem são os instigadores. As enchentes tomam conta da Piazza Salotto. E Giorgia Meloni, com sua jaqueta rosa e o olhar sorridente de quem “se sente em casa”, ignora boa parte do discurso preparado em apoio à candidatura de Marco Marsilio à reconfirmação. Hoje, em Pescara, onde não existe uma “infraestrutura de cidadania” crítica, a prioridade mudou. “Acho que temos que esclarecer o que encontramos nos jornais nas últimas horas”, disse ele, referindo-se a uma investigação do Ministério Público de Perugia sobre o monitoramento indevido de arquivos informáticos secretos de centenas de pessoas, incluindo políticos e personalidades importantes – realizada pelo financista Pasquale Striano, que trabalha para a Procuradoria Nacional Antimáfia.

Documentos

“Há funcionários do governo italiano que criam documentos de autorização de publicidade para alguns jornais, especialmente o de De Benedetti, para enviar mensagens”. Este é o caso do dia. Meloni percebe isso e, à medida que avança sua viagem por Abruzzo, limita seu tempo às incertezas ou questões que costumam acompanhar suas viagens eleitorais, como o “novo” imposto idealizado pelo Pnrr ou pelo executivo. “conquistas no combate à evasão fiscal”, diz ele, mas “nunca pensei em correr atrás de receitas: mudamos de mentalidade e realizamos a reforma tributária esperada há 50 anos”). Chegando a Teramo à tarde, o primeiro-ministro – dizem os seus pais – ficou “surpreso” quando os jornalistas lhe perguntaram sobre a investigação”. “Amanhã (versão de hoje) ouviremos os interrogatórios dos advogados solicitados pela Comissão Antimáfia”, explica, com cautela. foge assim que assume o controle da etapa de Pescara. Graças ao crescendo de declarações inflamadas que Matteo Salvini faz com apreensão. “Este é um problema muito grave de ilegalidade”, interrompe cada grupo de jornalistas. “Um dos episódios mais graves das últimas décadas. É muito grave que existam oficiais desleais que supostamente espionam milhares de italianos”. Novamente: “Recuso-me a pensar que esta seja a iniciativa de algum indivíduo. Quero saber se os chefes financeiros sabem disso ou não. Faremos relatórios e reclamações para que os responsáveis ​​possam investigar. Liberdade de imprensa é uma coisa , outra é quando alguém acessa ilegalmente sua conta bancária e a publica. É como o comportamento soviético.” Parece-me.”

Antonio Tajani também acrescentou no palco: “Precisamos entender quem é o diretor. Quem deu as instruções? para quem começou a história: “Sou o único que não fala sobre o tema “Tassier” – diz o ministro da Defesa, Guido Grosseto -, sou uma pessoa teimosa e solitária. , sem unidade, buscou a verdade. Não contra ninguém. Apenas por justiça. Não estou falando por respeito à investigação. Os feridos não falam, mas os suspeitos sim. O clímax é óbvio. “O direito à privacidade tornou-se agora uma espécie de aspiração metafísica”, diz Carlo Nordio, detentor dos selos. “A Lazio não tem nada a ver comigo”, diz o senador da FI Claudio Lotito. A questão preocupa o centro-direita. Mas é um gancho perfeito para orientar a campanha eleitoral rumo às eleições europeias. O próprio Salvini explica: “Não creio que os esquerdistas que foram ‘espionados’ possam ser contados nos dedos de uma mão, e os envolvidos são os nossos”. Acima de tudo, Meloni deixa claro o que espera da centro-direita. “O verdadeiro medo de todos eles – os ataques do primeiro-ministro referentes às eleições de junho – é que tudo aconteça.” Depois, fazendo gestos grandiosos de colocá-lo, disse: “Tenho capacete, já coloquei o capacete. Vamos vencer essa batalha também”.

Centro-esquerda

A esquerda, porém, não tem intenção de deixar o conflito político sobre o julgamento para o centro-direita. Na verdade, Ellie Schlein está solicitando a censura de Melilo e Canton. “Um escândalo”, diz a Bruno Vespa no Roy 1, que acrescenta ser “uma atração sem precedentes”, sublinhando a necessidade de “deixar isso muito claro”. O posto do Dem com o momento mais impopular para a companheira de IV, apenas em Abruzzo – Maria Elena Boschi. “Schlein e Meloney perceberam o dossiê hoje e viram o escândalo do choro. A divisão aumenta quando a Italia Viva M5S pretende pedir à comissão antimáfia que peça ao procurador nacional antimáfia Federico Cafiero de Raho, agora deputado cinco estrelas e vice-presidente da comissão, até fevereiro de 2022. Uma investigação “sem precedentes”, explica Raffaella Baida, na qual Chiara Colosimo, presidente da FdI, deve agora dar a sua opinião.

