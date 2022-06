Exclusivo MN – Foco em Enzo Fernandez! Camperini (DAZN): “É o meio-campista mais procurado do mercado argentino”

MilanNews.it

Origem

Enzo Fernandez Nascido em 17 de janeiro de 2001 em San Martin, uma produção do River Plate Youth. Aos 19 anos, sob a orientação técnica de Hernan Crespo, Tiffenka foi emprestado ao Y. Justicia. Com a Tiffenka, Enzo fez sua estreia no “Adultos” e conquistou dois títulos: Recoba e Copa Sul-Americana. Ele vê muito pouco espaço – apenas cinco jogos – e não marcou gols e assistências, mas a experiência aproveitou. Na temporada seguinte (ou seja, a atual), Gallardo, voltando das dívidas, ficou tão impressionado com suas qualidades que imediatamente o colocou no time principal, onde viu continuidade não apenas nas atuações, mas também no palco: 9 gols e 6 assistências. Um bom saque para um meio-campista em sua primeira experiência real como titular.

Milan observa

Enzo Fernandez deu ao Benfica sua principal prioridade, apesar do firme interesse do Benfica no Milan. O clube português não apenas percebeu a situação, mas também muitos dos melhores times da Europa, como Manchester United e Real Madrid. Preço definido: 18 milhões ou regra de rescisão. Moncata traçou uma relação muito positiva com o “take” final, que não há dúvida.

No entanto, são palavras Simone CamperiniJornalista e comentarista do DAZN Enzo Fernandez Para nossos microfones:

Qual jogador é Enzo Fernandes?

“Enzo Fernandez é o meio-campista mais procurado do mercado argentino hoje. Foi muito rápido porque ele joga no time principal há dois anos, primeiro na defensiva e depois no river, mas já parece um nome que pode passar no futebol europeu.

Que tipo de meio-campista ele é? Quais são suas características?

“Ele é basicamente um meio-campista puro: habilidades técnicas e jogos no Strait lhe dão o espírito de um meia-atacante, mas por trás ele pode encontrar mais espaço para jogar, então eu o vi melhor com Tony. Antes ele. Como mencionado, ele tem uma técnica notável e um excelente chute de fora, e também aprende a encontrar a melhor posição graças aos conselhos de Gallardo, especialista em habilidades de treinamento. Muitos talentos surgiram do rio que não foram revelados nos últimos anos, mas Enzo ainda parece ter qualidade para entregar algo.