Palma de Mallorca, um carro da polícia bate em um italiano – Corriere.it

Mario DiCandia, um funcionário de 35 anos, originário da Sardenha, morava em Balerix há muitos anos. No caminho para casa do trabalho, ele ficou deprimido. O restaurante está fechado por dois dias por luto

Um italiano de 35 anos morreu em uma colisão com um carro da polícia em Palma de Maiorca, na Espanha. Cara, Mario DiCandia, Que trabalhava como garçom em um restaurante próximo, Na noite entre quarta-feira, 1º de junho, e quinta-feira, 2 de junho, ele havia acabado de terminar seu turno de trabalho e caminhava com um colega e amigo. Passeig Sagrera, Quando o carro da polícia os afogou. O motorista parece ter perdido o controle do carro quando as sirenes soaram em resposta à chamada de emergência, foi rápido e colidiu com o meio-fio.

A vítima era originária do Colorado, na Sardenha, entre Tempio Pausania e Louras. Mesmo que ele viveu em Palerix por cerca de 10 anos. Ele foi imediatamente levado de ambulância para o Hospital Universitário Sun Espace, Que morreu com ferimentos muito graves Relatado. 2 pessoas que estavam com ele também ficaram feridas. O conselheiro de Defesa de Palma, Jonah Maria Atrover, prometeu uma investigação séria sobre o incidente. Ele disse na época que o asfalto estava molhado e não ficou claro se essa foi a causa do deslizamento. Foi constatado que o policial que dirigia o veículo havia ingerido álcool e testado negativo. Ele e seu agente acompanhante forneceram apoio psicológico a um treinador. A equipe da Unami, que administra os 49 degraus onde trabalhavam os italianos mortos e os Portais de Palma, Puerto e outros locais de Ibiza, anunciou que os fechará por dois dias de luto. Amigos e colegas prestaram homenagens florais no local do acidente.

A notícia do desaparecimento de DiCandia chocou a comunidade Luras, Local de nascimento da mãe do menino. Muito triste despertar hoje – ele dizLidar com Prefeito Mauro Azzena – Ouvi alguns familiares do Mario consolarem a todos nós, uma grande tragédia que nos afetou profundamente.