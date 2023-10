“Penalidade de 15 milhões”: Friedkin para tudo | Considerando estes números, a decisão foi forçada

A família Friedkin foi forçada a tomar uma decisão e os freios foram acionados. Não se pode fazer outra coisa com estes números.

lá Roma Diante de um início de temporada positivo e abaixo das expectativas, desferiu um golpe devido a uma sessão do mercado de transferências de verão. Romelu Lukaku E uma equipe melhor e mais completa que no ano passado.

No entanto, apesar destas excelentes instalações, a viagem até Giallorossi é bastante acidentada e tem muitos baixos e poucos altos. Apenas 8 pontos na classificação Uma liga Eles são muito ruins para uma equipe e um clube Liga dos Campeões.

Uma verdadeira crise de decisões arriscadas que supera todas as considerações feitas no início da temporada. O principal culpado desta situação e o primeiro a ser alvo de críticas e adeptos é José Mourinho. O treinador português, no terceiro ano na capital, tem a tarefa de trazer as coisas de volta Roma Para jogar novamente na Liga dos Campeões.

Siri A. Dada a forte e ampla concorrência dos concorrentes da Lowe, o compromisso não é certamente fácil Um ótimo Seu contrato expira em um ano, em junho de 2024, e a sensação é de que esta será sua última temporada no banco dos Giallorossi.

Mourinho é equilibrado

Relação de propriedade, família Friedkine Gerente Geral Diego Pinto Não melhorou. Na verdade, os recentes resultados negativos, aliados a desempenhos ainda piores, aprofundaram as dúvidas sobre o futuro José Mourinho e alimentou rumores sobre seu destino.

Muitos, incluindo profissionais e adeptos dos Giallorossi, apelaram à demissão imediata do treinador português, especialmente depois da pesada derrota por 4-1 frente ao Génova, em Marazi. Além disso, os rumores sobre seu possível sucessor estão se tornando cada vez mais substanciais, viz Antonio Conte.

A opinião de um jornalista sobre o futuro de Mourinho

Jornalista Stefano CarinaPara microfones Rádio Rádio ManhãNo entanto, Mourinho rejeitou a possibilidade de deixar a Roma: “Para mim, Mourinho está lá até 30 de junho.

São muitas as razões, incluindo económicas, que levam o seleccionador de Portugal a permanecer na capital. O clube não pode dar-se ao luxo de enviar um treinador que pagará um total de 15 milhões de euros, mais uma possível multa.”