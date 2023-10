‘Meloni é um b…’, PM divulga vídeo insultando marcha da CGIL. Condenação de Landini e PT – Notícias

Vídeo de um grupo dentro de um metrô de Roma cantando em coro: ‘Meloni a b…’. Um deles tem alto-falante, camisa vermelha e bandeira enrolada. A primeira-ministra Giorgia Meloni postou nas redes sociais ao presidente da CGIL, Maurizio Landini, para condenar o comportamento dos manifestantes que lideraram a manifestação de ontem da CGIL.

Vídeo PM divulga vídeo de Maloney agredido sexualmente em comício da CGIL

“Não sei quem são os protagonistas do vídeo filmado no metrô de Roma. Em todo caso, condeno sem dúvida a violência e os insultos sexuais que não fazem parte da cultura e da prática da minha organização”. A afirmação foi do secretário-geral da CGIL, Maurizio Landini. “A CGIL sempre – acrescenta o dirigente do sindicato Corso Italia – se opôs a toda forma de violência física e verbal em todos os lugares. E lutou para superar aquela cultura patriarcal que está na origem de toda forma de violência contra as mulheres”.

“Os cânticos sexistas são sempre errados, mas tendo dito isto, a manifestação de ontem disse algo totalmente diferente. Condenamos os cânticos sexistas, mas o primeiro-ministro deveria ouvir todos os outros cânticos naquela praça”, desde questões de trabalho a questões escolares e direitos. Cecilia D’Elia, porta-voz do Partido Democrático das Mulheres, disse isto em resposta a perguntas sobre o cargo de primeiro-ministro, onde os manifestantes da marcha de ontem podiam ser vistos entoando slogans sexistas contra ela.

