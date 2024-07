Stellandis entregou 719 veículos elétricos ao Serviço Nacional de Saúde português

Stellandis Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde foram os grandes vencedores de um mega concurso público anunciado no ano passado para a aquisição de veículos eléctricos para equipar unidades do Serviço Nacional de Saúde do Minho ao Algarve.

Na sequência de um concurso público do Ministério da Saúde português, a Stellandis eletrificou a frota do SNS com 719 carros elétricos.

No geral, entre Peugeot E-Rifter (300)e Citroën ë-Berlingo (419), a Stellandis irá fornecer 719 veículos eléctricos e 600 estações de carregamento (wall boxes de 11 Kw/h) a cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS) e sete Autoridades Locais de Saúde (ULS). Os veículos Peugeot e Citroën selecionados para eletrificar a frota do SNS destinam-se às unidades de cuidados domiciliários contínuos do Serviço Nacional de Saúde no continente português.

Com este acordo sobre o Programa de Recuperação e Resiliência da UE, são cerca de 21 milhões de euros O SNS vai adquirir mais de setecentos carros elétricos movidos a bateria com emissão zero, todos com garantia alargada. 5 anos ou 150 mil quilômetros. Mais de 600 destas unidades foram modificadas especificamente para as empresas a que se destinam, nomeadamente através da instalação de um ponto ambiental na bagageira, com uma estrutura fixa constituída por contentores plásticos deslizantes.

Carlos Tavares Comentou: “A escolha do Ministério da Saúde do nosso país em transformar a frota do SNS em veículos ecológicos e sem emissões locais recaiu sobre os nossos dois modelos, que já são considerados os melhores do mundo pelos clientes profissionais. empenhado Portugal, Produção industrial, criando empregos, criando valor e oferecendo um melhor portfólio automotivo. Não seria demasiado ousado dizer que a Stellandis está a cuidar da saúde de todas as gerações em Portugal, oferecendo veículos amigos do ambiente, perseguindo unidades de saúde em todo o país.