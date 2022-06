Confusão M5s: Cimeira à noite, de Mayo – à espera de uma decisão sobre política

Colisão em M5sSaída do Ministro dos Negócios Estrangeiros à mesa, Luís de Maio. Está acontecendo Conselho Nacional M5s, Coletado online. Na ordem do dia da reunião estava a discussão sobre a posição política a tomar sobre a resolução maioritária tendo em conta as comunicações do Primeiro-Ministro Mário Tracy 23-24 de junho no Parlamento sobre Relatórios do Conselho da Europa e do Ministro. A base do movimento pode ser chamada a se expressar nas decisões tomadas pelo conselho.

Hoje e amanhã o Conselho Nacional vai “tentar fazer”. Se há uma hipótese de que o papel de de Mayo no movimento está sendo questionado, não é importante, mas a posição que ele assumirá publicamente sem conflito interno. A desculpa é que a nossa força política pode ser um problema para a segurança nacional”, isso é muito grave “e” vejo que os M5s fazem parte de um caminho que é contrário ao caminho que está a seguir actualmente “, pelo que o vice-ministro da Desenvolvimento Econômico e vice-presidente do M5S Alessandra Dodey no Skytg24.

“Estou envergonhado que o antigo rascunho foi divulgado ontem, que não tem nada a ver com a base sobre a qual estamos discutindo. A resolução deve ser por maioria”, acrescentou Dode. “Espero que possamos compartilhar os problemas que continuamos enfrentando com outras grandes potências”, disse ele, acrescentando que foi “diante da” recessão militar “e” um conflito prolongado para trazer de volta o parlamento federal “. Dode chama de “inacreditável que relatórios tenham sido feitos sobre um rascunho antigo”.

De Mayo rebateu: “Os líderes da primeira força política no parlamento, em vez de autocrítica, decidem fazer duas coisas: com ódio e ressentimento, atacando o ministro das Relações Exteriores e perseguindo posições que envergonham o governo na UE. . oNa nota.

“A resolução no parlamento na próxima semana será votada na mesa europeia à medida que o governo avança. Como ministro das Relações Exteriores da República da Itália, reitero que posso reiterar que a Itália não pode tomar posições contrárias aos valores euro-atlânticos.” “Sou acusado pelos dirigentes do meu poder político de ser atlantista e pró-europeu. Como ministro dos Negócios Estrangeiros, tenho orgulho em dizer que sou um atlanticista forte e pró-europeu face a esta terrível guerra.” “Todos nós queremos e queremos paz”, escreveu de Mayo. Enquanto isso, Putin continua a bombardear a Ucrânia, ignorando as demandas da comunidade internacional sentada à mesa de negociações. Por sua vez, novos fluxos migratórios descontrolados também podem aumentar em direção ao nosso país.

Enquanto isso, está previsto Amanhã por volta das 16h. Segundo fontes parlamentares, o encontro entre o subsecretário de Estado dos Assuntos Europeus, Vincenzo Amendola, e representantes dos partidos maioritários vai encontrar um mediador que levará a um projecto definitivo da resolução a ser votada no parlamento.