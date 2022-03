Agricultura menos intensiva na UE para compensar a escassez de grãos na Ucrânia

A estratégia da Comissão Europeia para lidar com os efeitos da guerra na Ucrânia sobre os alimentos agrícolas foi apresentada hoje. Segundo o Greenpeace, uma redução de 8% no uso de grãos para ração animal na UE economizará trigo suficiente para compensar o déficit esperado pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

A produção de grãos da Ucrânia, da qual muitos países de baixa renda fora da UE dependem para o abastecimento de alimentos, será reduzida como resultado do conflito. Por outro lado, o principal impacto desta guerra sobre os agricultores europeus foi a redução limitada das importações de matérias-primas para alimentação animal e o fornecimento de fertilizantes sintéticos, amplamente utilizados para o cultivo de forragens de produção intensiva. Eu no.

O Greenpeace, a UE e os governos nacionais precisam reduzir o número de animais que são criados ativamente para produzir grãos suficientes para compensar a escassez de grãos e reduzir a dependência da UE de fertilizantes sintéticos mais caros e poluentes. Isso faz parte do pedido Uma série de atividades O Greenpeace foi apresentado para garantir que a escassez de trigo a nível europeu não afetasse os segmentos mais vulneráveis ​​da população e para garantir que a dieta agrária europeia se tornasse mais flexível.

Hoje, a Comissão Europeia anunciou que irá reservar 500 milhões de மில்லியன் para os agricultores que enfrentam dificuldades relacionadas com a guerra e permitir que os governos nacionais forneçam mais 1 bilião de ில்லியன். A Comissão, apoiada por vários estados membros, parece querer flexibilizar as medidas de proteção ambiental previstas pelo Acordo Geral da União Europeia (PAC) e atrasar a implementação de elementos-chave do Acordo Verde. Fork “sob pressão de ativistas agroindustriais e alguns representantes políticos, incluindo o ministro italiano da Agricultura, Alimentação e Florestas, Stefano Pattuvanelli.

“Na prática, os lobbies agroindustriais estão pedindo aos contribuintes que se matem e paguem contas para reduzir forragem, fertilizantes sintéticos e proteção ambiental. , pois a produção de produtos de baixa carne e lácteos, com incentivos ambientais, previsíveis e imprevisíveis, como o conflito e a crise climática, tornarão a agricultura europeia mais resistente a choques. , da campanha agrícola. Greenpeace Itália.

A Ucrânia produz uma média de 26 milhões de toneladas de trigo por ano, a maioria exportada. Lá FAO Estima-se que a produção de grãos na Ucrânia cairá de 20% a 30% devido à guerra. Na situação mais extrema, uma redução de 50% na produção de grãos resultaria em uma escassez de 13 milhões de toneladas de trigo disponíveis para alimentar aqueles que vivem em países mais pobres.

Na UE, um total de 162,5 milhões de toneladas de todos os grãos são usados ​​na alimentação de animais, principalmente porcos e galinhas, de um total de 303 milhões de toneladas (alimentos, forragens e aplicações industriais integradas). Tamanho do trigo 38,2 milhões de toneladas de grãos são usados ​​para alimentação animal na UE. Considerando que os diversos grãos são, em certa medida, intercambiáveis ​​na alimentação animal, apenas 8% – 162,5 a 149,5 milhões de toneladas de grãos – 13 milhões de toneladas de trigo estarão disponíveis para consumo humano.