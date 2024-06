Porque o campeão português gravou “Amor Mio”.

Se todos conhecem o jogador de futebol Ronaldo, então ninguém conhece o cantor Cristiano: no entanto, a sua interpretação de “Amor Mio” – uma música gravada há alguns anos – não é totalmente ofensiva devido ao som da música e ao sentimento que ele coloca em isto. dentro dele. Foi por isso que ele gravou a música.

Nos dias de hoje Cristiano Ronaldo está ocupado Europeus Futebol: Dele Portugal Será lançado na próxima segunda-feira Oitavas de final contra a Eslovênia. Aos 39 anos, o campeão Madiran está mais faminto do que nunca e menos sensível à passagem do tempo, como evidencia a temporada que terminou no Al Nasser, na qual estabeleceu o recorde de golos marcados numa temporada na Arábia Saudita. Se tudo se sabe sobre Ronaldo como jogador de futebol, quase ninguém sabe Cantor cristão: Ainda sua descrição de “meu querido”- uma música gravada há alguns anos – não deve ser odiada inteiramente por causa dos instintos da música e do sentimento que ele colocou nela.

Cristiano Ronaldo Cantor: Interpretação de “Amor Mio”.

O vídeo, gravado em 2009, fez parte de uma campanha publicitária do Banco Espírito Santo, banco extinto em Portugal. A filmagem mostra Ronaldo posando em frente a um microfone em um estúdio de gravação e depois cantando as palavras “com atitude mais cantante”.meu querido“, canção composta para esse fim por Frank Sark.

A atuação precoce do atacante de 24 anos, que havia conquistado a primeira de suas cinco Bolas de Ouro no ano anterior, continuaria a colher triunfos coletivos e individuais. Registro após recorde, ele continua a escrever nestes Campeonatos Europeus também: Ronaldo detém o recorde de gols nos últimos minutos (27), gols (14) e empatou com Cech Boborski aos 8, após sofrer um gol fácil para Bruno Fernandes contra a Turquia.

Se CR7 tivesse carimbado em vez de passar a bola, o ex-campeão do Real e da Juventus teria se tornado o primeiro jogador a marcar em seis edições do Europeu: algo nos diz que tudo fará para o conseguir frente à Eslovénia. …