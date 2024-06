O que é, o que fazer até 30 de junho, detalhes

Registro Eletrônico de Saúde

Uma mudança importante relacionada Registro Eletrônico de Saúde: Vamos ver o que é e o que precisa ser feito até 30 de junho. Jornal RepúblicaEm sua versão online, deu todos os detalhes.

Para quem não sabe, este é um arquivo remoto, ativo há alguns anos, que dá Possível Todos os cidadãos podem marcar exames, pagar bilhetes, escolher o seu médico de família, consultar os seus relatórios e acompanhar o seu histórico médico. De um PC, tablet ou celular. No entanto, um método decididamente inteligente que milhões de italianos já utilizam Evite viagens desnecessárias ou longas filas.

No entanto, há algo novo. começando com 1º de julho Todos os relatórios anteriores a este Decreto Legislativo de 19 de maio de 2020 Eles ainda serão carregados no portal da web. Qualquer cidadão que queira evitar este facto pode fazê-lo Direito de oposiçãoPor Página inicial da webLogin por SPID, CIE ou CNS.

Para ser honesto, o jornal noticiou JornalEste serviço está disponível a partir de 22 de abrilMas quase ninguém sabe, e Expira em 30 de junho. Quem não fizer nada terá que fazer upload dos dados anteriores eletronicamente, sem possibilidade de torná-los privados nos próximos meses.