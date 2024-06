Uma trilha emocional se desenrola para Panji Nuovi se esconder

Uma operação é normalmente conduzida com métodos da Camorra, mas pode ser distinguida dos contextos do crime organizado com um propósito. À medida que as horas passam – um jovem continua a lutar entre a vida e a morte na unidade de cuidados intensivosHospital Pelegrini – A hipótese alvo por trás da emboscada Núncio Saltalamacchia e publicidade Alessio Bianco Durante a noite entre quarta e quinta-feira, poderá haver resolução de pontuações por motivos emocionais.

Membros da equipe estão trabalhando na investigação Esquadrão Voador Em Nápoles, um dos principais pontos da investigação está actualmente a ser conduzido por peritos da Polícia Científica, que examinam imagens captadas no local da operação por câmaras de videovigilância.

Vingança

Circunstâncias que não podem ser descartadas como simples coincidências estão entrelaçadas nesta tela preta. Começou um vaivém nas redes sociais entre duas mulheres: por um lado, a mãe do Núncio Saltalamacchia, de 21 anos, parente do chefe da máfia acusado; Bairros espanhóisEduardo, outro “influenciador” Rita de Crescenzo. Voltaremos mais tarde à “guerra” online lançada pelos primeiros com acusações gravíssimas.

Três pontos precisam ser identificados imediatamente. Primeiro, a identidade do assassino que disparou um cartucho cheio de balas contra dois jovens no bairro do Largo Banco Nuovi, possivelmente agindo sozinho; o papel de eventuais cúmplices com as costas cobertas durante as filmagens; e a causa da dupla lesão.

Desafio

Naturalmente, a rota de emboscada ao estilo da Camorra não foi de forma alguma abandonada. No entanto, as fibrilações nos círculos do crime organizado devem ser consideradas (embora sujeitas a razões sentimentais ligadas a uma mulher controversa) dado que há algum tempo Quateri Spagnoli reapareceu.

Numa situação “fluida”, as diferenças entre velhos e novos grupos e o desejo dos jovens de subir na hierarquia da Camorra criam sempre um risco, em comparação com os acordos e alianças formados à sombra do controlo nas ruas. lidando com Ele nasceu Fraude. Se isto for verdade, sugeriria que o Núncio Saltalamacchia foi o verdadeiro alvo do ataque da noite passada, e certamente não o jovem de 25 anos. Alessio Bianco.

Tendo como pano de fundo a lógica perversa que caracteriza a atuação da Camorra da cidade, a equipe apaixonada ligada ao sobrenome sem peso nas hierarquias criminosas do centro histórico pode ter desempenhado um duplo papel. O desafio precisa ser enfrentado Rosa MacorA mãe do Núncio Saltalamacchia decidiu começar com aquele post publicado naquele dia TikTok Contra De Crescenzo. Começou com uma alegação séria, então veio uma denúncia de difamação de um influenciador de Santa Lúcia. Para que conste, Macor excluiu seu vídeo e foi adquirido pela Squara Mobile.

da sociedade civil

Perante este ressurgimento da violência que afecta o centro histórico de Nápoles, a voz da sociedade civil está a levantar-se.

E é isso Gianfranco Wurzburger, chefe de uma associação voluntária que lida com menores em risco há mais de 25 anos, lançou um apelo ao reforço dos controlos legais na área: «Videovigilância, presença policial: durante muitos anos – Wurzburger – exigimos tudo para combater a violência que reaparece constantemente nos nossos territórios e continua a ameaçar a nossa juventude. Por esta razão, com a rede de associações (L’Altra Napoli EF – Libera Campania – Forum Mercato Orefici – Sab Kuch milega – Lojas Têxteis Antigas – Comunidade Islâmica – Coop Mannallart –– Objective Napoli, Associazione Progetto Uniforme, ed.), nós . Pedir veementemente novos espaços e oportunidades para tirar os nossos jovens das ruas, desenvolver programas e iniciativas que visem a sua regeneração e criar identidades conscientes e responsáveis. Nossa ideia é criar um novo centro juvenil Igreja de Santa Croce e Purgatório na Piazza Mercato, parcialmente reaberta recentemente.”

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

manhã