Bari, abertura noturna dos mercados: a partir de 1º de julho via Portogis

Na segunda-feira, 1 de julho, começa a temporada dos mercados noturnos com a primeira abertura noturna do mercado semanal via português, graças à cooperação do Departamento de Desenvolvimento Económico e dos sindicatos e associações patronais dos mercados. . Segue abaixo o calendário de aberturas previstas para a primeira semana de julho e primeira semana de agosto, conforme previsto no documento estratégico de negociação.

· 1 de julho a 5 de agosto através do mercado português

· 2 de julho a 6 de agosto comercializa Vaccarella, Carbonara/ via Del Turco, Palese

· 3 de julho – 7 de agosto na nova zona de Santo Spirito / Cádiz Partigiani Zabigia / via Torre a Mare

· 4 de julho a 8 de agosto Mercado Piazzale Lorusso, San Pasquale

· 5 de julho a 9 de agosto via Market de Ribera, São Paulo.

Os mercados estão abertos a partir do final da tarde.

“Os mercados noturnos são uma tradição que não se deve perder e que continuarão a proporcionar aos cidadãos oportunidades comerciais e sociais num novo formato, que tem recompensado os operadores económicos que nos últimos anos souberam assumi-lo connosco. – comenta a Conselheira de Desenvolvimento Econômico, Karla Ballon – No comércio como alavanca da comunidade Temos investido muito, tentando conciliar o horário de trabalho dos comerciantes do mercado com o tempo de vida dos cidadãos, desenvolvendo novas oportunidades e atendendo padrões entre a oferta. e procura. Por isso temos tentado criar novos clientes nos mercados da cidade, graças a esses esforços esperamos fidelizar e ajudar os nossos mercados a crescer”.