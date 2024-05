Risco de novos temporais, mau tempo e fortes temporais a partir de segunda-feira. Atualização «3B Meteo

Hora de estudar

Novo mau tempo na segunda-feira, mau tempo mais forte a meio da semana

Aqueles que esperam por mais estabilidade climática no final de Maio terão, infelizmente, de pensar novamente. Colapso do Atlântico Fortes tempestades e granizo nos últimos dias continuarão a empurrar o ar frio para a região do Mar do Norte. Circulação de baixa pressão Às vezes afoga suas raízes sobre a Itália. Momentum volátil é esperado a partir de hoje Segunda-feira Então uma pequena pausa não é para todos e há um novo perigo entre Júpiter e sexta-feira Uma forte onda de mau tempo Então prossiga para o primeiro Final de junho, fim de semana da libertação. Mas o que se espera pode ser visto com a ajuda de publicações recentes sobre modelagem.

Tempo de segunda-feira

na segunda-feira Lidaremos com interrupções associadas ao spin no Reino Unido. A frente cruzará o norte da Itália, começando no início da manhã e se espalhando Aguaceiros e trovoadas, e se fortalecerá de oeste para leste até o final do dia. O centro e o sul verão algumas concentrações raras com baixa probabilidade de ocorrência. O Temperaturas No norte eles diminuem.

Tempo terça-feira

Na terça-feira Uma pequena depressão que se formou na manhã de segunda-feira continuará no nordeste da Itália, levando alguns Trovoadas localmente fortes De manhã, mas depois isolado gradualmente, ainda é possível até à tarde ou à noite. Algumas tempestades afectarão o centro e o sul, mas permanecerão Trovoadas à tarde. O noroeste e geralmente toda a região do Tirreno e as ilhas principais deverão ver mais sol. O Temperaturas Haverá um aumento pequeno e limitado no norte e uma ligeira diminuição noutros locais.

Tempo de quarta-feira

Na quarta-feira, será provavelmente o melhor na primeira quinzena da semana, um suave promontório anticiclónico de origem açoriana estender-se-á até Itália, garantindo melhor clima. Pela manhã, o sol deverá prevalecer na região do Adriático, exceto nuvens. Pode estar lá à tarde Algumas trovoadas mas de forma isolada ao longo dos Apeninos noroeste e centro-sul. Deve haver tempo à noite significativamente pior Numa parte do norte. O Temperaturas Não deverão sofrer alterações significativas.

Tempo quinta a sexta

Finalmente chegamos a esses dias quinta-feira e sexta-feira Quando o vale do Atlântico Norte afundar de forma mais decisiva na Europa Centro-Ocidental, isso será um gatilho Uma nova fase de mau tempo Destinado principalmente a atacar o centro norte e isolado. Por favor, aguardeEventos fortes Em personagem Tempestade Por todo o norte e talvez um pouco entre a Toscana, Úmbria e Marche. A fase mais severa do mau tempo está sendo observada atualmente Entre dois dias Então, entre quinta-feira à noite e sexta-feira de manhã Os tempos mudam É quase certo que teremos que falar sobre isso novamente. O Temperaturas Deverão diminuir, mas apenas no norte.

Fique ligado nas próximas atualizações onde tentaremos fornecer mais detalhes.

