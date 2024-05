Maria de Medeiros na terceira edição do Luso! Mostra de Cinema Português

A terceira edição do Luzzo acontecerá nos dias 30 e 31 de maio no Cinema Farnese Arthouse de Roma. Uma exposição itinerante do novo cinema português. A programação romena inclui a atriz e realizadora Maria de Medeiros e quatro filmes que vão aprofundar o interesse e satisfazer a curiosidade do público italiano, dando a conhecer uma realidade cinematográfica portuguesa pouco conhecida fora do circuito dos grandes festivais. Um filme multifacetado e de largo espectro que conta o Portugal de ontem e de hoje, passando pela mulher, desde a exposição fotográfica, desde a Revolução dos Cravos narrada por Maria de Medeiros com Stefano Acorsi, até ao thriller psicológico protagonizado pelo poeta Fernando Pessoa. Pela voz e vida da cantora dramática e morna Cesária Évora. Todos os filmes são distribuídos na Itália pela Risi Film e exibidos na versão original com legendas em italiano. O festival continuará a ser itinerante em várias cidades italianas a partir de setembro.

O dia começa às 18h30, no Cinema Farnese Arthouse, em Roma, na quinta-feira, 30 de maio, com a exibição de “Fernando Pessoa e o Clube do Nada” de Edgar Pera com Miguel Borges e Victoria Guerra. Um thriller psicológico em que o poeta e escritor enche a mente com um “clube do nada” de polinômios. O perigo de decadência da alma neste universo paralelo é muito alto. A ameaça concretiza-se com a chegada de Ofélia, uma mulher misteriosa do mundo real. Às 21h00 a realizadora, argumentista e atriz Maria de Medeiros, ex-ícone de “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino, apresenta ao público os seus “Capitães de Abril”, protagonizados ela mesma com o realizador Stefano Agrosi. Centrando-se na natureza política e pacífica das letras de Revolução dos Cravos, oferece um retrato caloroso e honesto de um momento histórico que mudou Portugal, as vinte e quatro horas entre 24 e 25 de Abril de 1974, dia do golpe de Estado sem derramamento de sangue. E uma revolução popular vivida por três personagens: dois capitães e um professor de literatura e jornalista.

Na sexta-feira, 31 de maio, pelas 18h30, realizou-se a exibição do filme “Just Live”, de Jono Canejo, vencedor do Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim 2023, protagonizado por Anabela Moreira e Rita Blanco. Num hotel português gerido por mulheres de diferentes gerações da mesma família, ressentimentos antigos vêm à tona e a chegada inesperada de uma nora cria tensão. , realizado por Ana Sofia Fonseca, é uma fascinante viagem pela vida e carreira da cantora morna Cesária Évora, que revela intimamente a alma de um gigante musical. Do trabalho como cantora em pequenos clubes de Cabo Verde à fama mundial aos 51 anos, Cesária superou desafios e conquistou os corações do mundo com a sua voz.

“O gol do Luzo! – sublinham os organizadores – está a promoção e popularização do cinema português em Itália através da divulgação de uma série de obras representativas da sua cinematografia. Tudo isto depois do sucesso das edições anteriores que percorreram mais de trinta cidades e cerca de 4.500 visitantes.”

Por ocasião do festival, será exibida a exposição “A madrugada que esperei. Portugal, 25 de Abril de 1974 – “Imagens de uma Revolução”, promovida pelo Palexpo, Departamento de Cultura e Instituto Especializado da Capital de Roma, proposta pela Embaixada de Portugal em Itália, curadoria de Camos, IP, Ministério da Cultura de Portugal e Alessandra Mauro com Contrasto Cinquenta anos depois, os acontecimentos da Revolução dos Cravos ((assim chamada por causa do gesto de uma mulher chamada Celeste Cairo, que começou a distribuir cravos aos soldados numa praça de Lisboa): um grande acontecimento colectivo. , um ponto de viragem para o país, as suas reformas e a sua vida social.

A terceira edição do Luso! Neste sentido, a Associação Il Sorpasso é responsável pela organização de festivais de cinema italiano em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Timor Leste. Além disso, a Associação Il Sorpasso conta com um grupo local italiano com formação específica que atua em diversas localidades com o objetivo de chegar ao festival. O festival conta com o apoio do ICA – Instituto do Cinema Português e Ministério do Audiovisual, Embaixada de Portugal em Itália, Instituto Camos e Risi Film.

Para maiores informações: www.lusofest.pt