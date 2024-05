Município corre agora risco de 70 milhões de buracos

Impasse de cobrança Pode haver um buraco de 70 milhões nos cofres do município por ano. Para uma empresa que está em processo de conciliação de contas, ou seja, de previsão, isso será um duro golpe. Este é o resultado de um pedido do Tribunal Fiscal de Nápoles ao Supremo Tribunal para verificar os requisitos da Comissão Jurídica.Valor objetivo em Nápoles – Agência municipal de cobrança – que não está inscrita no registo dos concessionários e realizou como capital social 1,3 milhões dos 5 exigidos por lei.

Dois requisitos são necessários para realizar a operação de coleta. De acordo com as interpretações da jurisprudência atual, estas duas contradições reduzirão a eficiência operacional da empresa: em essência, ela não pode ser publicada. 400 mil foram enviados para contas fiscais e casas de napolitanosIsso significa não cobrar IMU, Tari, multas e Cosap e até taxas de publicidade em nome do Palazzo San Giacomo. O valor objetivo de Nápoles será apenas a “empresa de veículos” do município, que venceu o concurso de recolha convocado pelo município.

Então tudo está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Além disso, espera-se que o orçamento do município seja esclarecido imediatamente, como já sublinhou Pier Paolo Baretta, caso contrário a estabilidade do orçamento está em risco e o equilíbrio do “contrato de Nápoles” e indirectamente as esperanças de Nápoles ‘ Renascimento.

Enquanto isso, as associações de defesa civil se organizam. Advogado Ângelo Pisani “Nós, consumidores”, continuamos ao ataque: “Os juízes fiscais – diz Pisani – deveriam observar que não há requisitos para agir contra a empresa Napoli Objective Valor criada para cobrar impostos e taxas do município de Nápoles. “Agora está claro para todos que não existem condições legais para atacar os napolitanos de forma tão violenta”, disse o comentarista do “Nós, os Consumidores”. Enquanto se aguarda a resolução de todos os julgamentos e recursos, a empresa deve suspender imediatamente a cobrança de impostos e multas, bem como todas as ameaças e ações de execução. Para evitar mais danos, choque e confusão para as famílias e dificuldades económicas para as empresas, pelo menos o objetivo de Nápoles é anunciar publicamente o seu estatuto ilegal.

O advogado Pisani lembrou um caso semelhante – que não tratava do valor objetivo de Nápoles – em que o Supremo Tribunal já tinha intervindo na questão dos requisitos. O caso remonta a dois anos e diz respeito a uma associação empresarial. «Em geral – lemos no despacho do Supremo Tribunal – na participação no concurso anunciado para a adjudicação de um contrato de prestação de serviços, é necessário distinguir claramente os requisitos técnicos de natureza objetiva imediatamente relacionados com a qualidade. O produto ou serviço deve ser determinado pela soma daqueles possuídos pelas entidades individuais e pelos requisitos subjetivos que cada entidade relevante deve possuir separadamente”.

Mais claramente “neste contexto, os certificados de qualidade, de acordo com o princípio básico da organização, visam garantir que a empresa executa o serviço de acordo com a eficiência mínima apurada pelo órgão competente, estes certificados são, na verdade, uma exigência técnica de natureza subjetiva, devendo pertencer a cada uma das empresas coligadas” por estes motivos da Associação de Empresas O recurso foi rejeitado e suspenderam a ação de cobrança.

De acordo com estes decretos, é preciso dizer que durante os primeiros três meses de funcionamento de Nápoles, ou seja, de janeiro a março, a beleza foi acrescentada ao tesouro do município. 35 milhões.

Um resultado muito respeitável – considerando o acervo médio do Palazzo San Giacomo. Considerando os 2 mil milhões não arrecadados nos últimos 10 anos, dos quais 800 milhões relativos a tarifas, 770 multas, 250 emu e 70 cosap e taxas de publicidade. Em março o próprio Bareta revelou o plano do município: «Estes dados – disse Bareta – são um sinal de que esta ação vai conseguir ter impacto, a campanha de informação está a recolher sentimentos positivos dos cidadãos, por isso continuamos e o objetivo é que é realista atingir mil milhões em receitas em 10 anos com base nestes dados preliminares, espero que isso signifique 70 milhões por ano durante os próximos quinze anos.

