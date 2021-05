De Pusato a Rui Patricio: Roma à procura de novo guarda-redes – Roma Football News – Entrevistas, Fotos e Vídeos

Nos últimos jogos de uma temporada para esquecer Roma inventou Daniel Pusato . Do misterioso objeto do mercado há três anos ao protagonista da equipe Kilorocci: o caminho percorrido é o de Tony e Julio Sergio, por isso estima-se que ele tenha ficado na capital. Talvez Como o segundo goleiro para substituir Mirande , Algum desempenho ruim e ultrapassou o pedido após não conseguir renovar o contrato. Mas a situação está em desenvolvimento porque já existe ROM Pav Lopez Descobrirei novamente em breve Olson , Retorna de Everton. Spinard e Suécia são quase dois desnecessários: eles bloqueiam qualquer conversa com o goleiro de 25-30 milhões entre posições em que não confiam totalmente e são incapazes de obter ganhos de capital com suas vendas.

Apesar do brilho do inverno Muso desvia o olhar, Inspirado pelo campeão italiano Inter. Conversa semelhante para outros goleiros: O alto preço para Colini e Merrett, Sylvester não era considerado a primeira escolha, foi bloqueado pelo Maine Milan. No pólo está Rui Patricio: O contrato do goleiro do Wolverhampton expira em 2022 Não custará mais de 10 milhões. O português tem um perfil experiente, fiável e acessível: nada melhor para um clube com um orçamento na cor vermelha como a Roma. Mourinho mais tarde o conheceu bem: além de ter o mesmo agente – George Mendis que o trouxe para os Lobos – teve a oportunidade de estudar com ele na Premier League e especialmente com a seleção portuguesa, O goleiro foi coroado campeão europeu em 2016, Marcou apenas um gol na fase eliminatória. O Special One também conseguiu festejar com a exibição do lenço vermelho-verde nas redes sociais, graças ao Rui Patricio.