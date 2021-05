Investigações sobre a tragédia do teleférico Stressa-Motoron e o acidente de cabine – Corriere.it

Por que a corda de reboque quebrou? Por que os freios de emergência não funcionam? Desgaste do material, falha repentina causada pelo exterior? Precisamos responder a essas perguntas, diz Olympia Posey, advogada de Verbania, que visita e atende Carbineri, que trabalha ininterruptamente desde o meio-dia de domingo em seu quarto no gabinete do procurador-geral. Desastre Da montanha Motoron. O telefone do Dr. Posey toca incessantemente e ele responde lindamente a todos. Jornalistas estão ligando de todo o mundo.

Investigação contra pessoas desconhecidas Será junto Parecer técnico As horas seguintes foram organizadas pela advogada e substituta Laura Carrera. Depois de selecionados na lista de nomes solicitados pela Politécnica de Torino, os advogados serão encaminhados a uma escola técnica, entre os quais estarão especialistas em teleférico. Bisakner Explore todo o sistema E toda a documentação técnica e administrativa. Desta vez Investigação Muitos assassinatos e lesões por negligência continuam a ser cometidos contra indivíduos desconhecidos por crimes, Mas os juízes podem avaliar rapidamente um ataque criminoso à segurança no trânsito.





Restrições Os primeiros suspeitos podem chegar em breve, é claro, após traçar um quadro claro das habilidades que definem os Carabinieri, Posi de Cambagnia di Verbenia. Na verdade, se Município de Stresa Proprietário (Mas o prefeito observa que a transferência da propriedade ainda não foi concluída, então a propriedade está na área agora, Versão) além disso Operadora de teleférico, Estão Empresa que lida com a modificação e modernização de plantas Entre 2014 e 2016, também existem empresas obrigadas por lei Certifica anualmente a operação de estruturas de teleféricos Enviando um relatório ao Escritório Regional do Ministério das Infraestruturas Empresa de manutenção normal e extraordinária. Finalmente, os investigadores também podem ser afetados pela investigação Operadores que estavam trabalhando na planta no momento do acidente. Enquanto isso, a Leidner, empresa responsável pela manutenção, já anunciou que o fez Última verificação em 3 de maio. Em nota, a empresa divulgou uma lista completa das intervenções de manutenção realizadas nos últimos meses, referindo que também Verificações diárias e semanais Fornecido por regras operacionais e manual de uso e manutenção Estão no comando do gerente.

READ Ministro do Meio Ambiente afirma que preço da água deve refletir déficit Provas Carabinieri testemunhas questionadas dizem que ouviram Barulho altoAs rodas do carrinho penduradas na cabine podem suportar a carga, assim como um freio de metal em uma corda de aço. Eles também disseram que alguém notou algo Fumaça, E então provar Os freios começaram a funcionar Fricção, mas não o suficiente para parar a cabana para impedir a morte.

Demora muito tempo para destruir todos os aspectos da tragédia Procurador do Estado Olympia Posey Passei o domingo no local do desastre, na mata Lado do motoron com vista para o Lago Magior. Ainda há imagens de tristeza em seus olhos: o que mais me incomodava, a cena diante de mim era completamente diferente: a extraordinária beleza da paisagem por um lado e a tragédia da morte por outro. Ele sabe que levará muito tempo para destruir todos os aspectos da tragédia. Os técnicos terão que fazer várias inspeções na área onde a cabine caiu, uma Área muito inacessível, E em todas as instalações da fábrica.