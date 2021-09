A quem devo excluir, assinarei o aditivo – Il Tempo

Matteo Salvini será o convidado de Bruno Vespa na terça-feira, 21 de setembro, na Porta Porta. No programa Roy 1, muitos são os temas quentes para o presidente da liga, desde a tensão da maioria ao equilíbrio do seu partido, do passe verde à vacinação obrigatória e ao jogo do Guernail.

“O dever da vacina não pode ser imposto. Respeito a liberdade de escolha, não os discrimino com prisão. A posição da Liga é estender a validade do buffer de 48 para 72 horas. Curado”, disse o presidente da associação.

Este tema é sensível dentro do carrossel. “O campeonato está aí. Está na hora. É claro que o primeiro partido a confiar nos primeiros milhões de italianos do país tem nuances diferentes, mas queremos manter a saúde e trabalhar juntos”, disse. E há relatos de divisões entre a facção do governo liderada por Giancarlo Gierketti e outra facção do partido.

Ao fundo, a eurodeputada da liga, a despedida de Francesca Donado. “Este é um debate que fascinou três jornalistas na Itália. A Itália é o lar de 60 milhões de pessoas que vão acordar amanhã de manhã com problemas de trabalho, hipotecas e filhos. Há uma liga que administra milhares de municípios e 14 regiões. Prioridade é dado à saúde, ao trabalho e ao futuro ”, disse Salvini em um episódio de Porta A Porta.

“Você está confundindo com o outro Matteo (Renzi, Ed) para Kurinal?” Vespa pergunta a ele. “Não, eu não vejo ou ouço falar de Renzi há algum tempo, e Renzi e eu temos uma visão diferente do mundo e da política”, disse Salvini, reduzindo e lançando um plano para mudar a renda de cidadania. O movimento 5 estrelas vem deixando suas falhas e distorções claras há algum tempo.

“Quero reduzir a renda de cidadania de todo aquele que usa, recusando-se a trabalhar”, disse o secretário da associação. Quem tem cônjuge, marido ou filho em casa deve se manter 24 horas por dia Não pode trabalhar? Covit usado para apoiar os artesãos afetados em um ano e meio, ele terminou Salvini.