E pensar que Rui Patricio cometeu alguns erros preocupantes durante a preparação do verão. A esperança da Roma é reservar shows de qualidade para jogos de bônus, ou malus, jogos oficiais. Até agora, está praticamente perfeito, senão. Na introdução Trebizonda Antes de Shomurotov marcar o gol da vitória, ele garantiu o impulso dos turcos por 1-1. Em sua estreia na Série A, ele bloqueou a porta de Vlahovic. Mais duas defesas contra Witter Hugo e Hamsik na partida de volta contra Dropsonspore. Então houve uma noite mágica contra Sassuolo, quando ele estacionou um carro na rua que se virou contra o Boca e a Ferrari. Por mais pontos que ganhe, Rui Patricio, o defesa está a fazer o seu trabalho com zelo. Se Fonseka tivesse substituído Pav Lopez e Mirando na temporada passada, talvez a Roma não tivesse terminado em sétimo no campeonato. […]

Raul Patricio está bem integrado

[…] A velocidade de integração no grupo surpreendeu positivamente. Desde o primeiro dia um Trigoria, O treinador Nuno Santos falou-lhe em italiano, sobre as palavras essenciais para que pelo menos um guarda-redes agilize a compreensão da língua. O resultado é que, dois meses depois, Rui Patricio já compreende tudo e se expressa com sabedoria. Possui um encanto natural que lhe permite conduzir a defesa com autoconfiança. Mesmo no jogo com os pés: Se você notar, provavelmente eu Camaradas Eles o usam com um passe para trás porque, em princípio, sabem que a bola será administrada com clareza.

Courier Dello Sport – Todos os meandros da versão de estúdio