Giacomo Sartori desaparece em Milão, encontra seu carro na Cassette Primo

Roubo de biotina no bar

Giacomo, originalmente de Mel e Solari na área de Belluno, mora em Milão através do estado Visto pela última vez na noite de sexta-feira Depois do trabalho, entre 21 e 22, entrou Um olhar sobre Viole Vittorio Veneto Com alguns amigos. Lá estava ele Bolsa com carteira, documentos e PC de trabalho roubados. Ele o encostou no pé da mesa e disse que seu irmão Tommaso não percebeu nada. O jovem de 29 anos disse que foi ao dono do bar perguntar sobre a sacola vermelha, mas ninguém viu. Giacomo Não voltou para casa naquela noite, De acordo com um colega de quarto que divide apartamento com ele na região de Porto Gênova. Ele tem um celular, mas sempre desliga. Cartão de crédito não bloqueado.