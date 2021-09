ROM recupera pequeno, mas a pergunta para Mou ainda é emergência-Security-Corriere.it

Mesmo contra a Udinese, nas Olimpíadas de quinta-feira à noite (20h45, árbitro Rapuano, ao vivo na TV Dazn), José Mourinho será forçado a enfrentar uma verdadeira emergência de lateral. Matthias Via, que sofreu uma lesão no joelho que o impediu de jogar contra o Verona esta semana, não estará disponível para o jogo contra os Friulianos: O objetivo é que o Derby tenha seu talento contra a Lazio, 18, no domingo 26. Contra a Udinese, portanto, deve tocar Ricardo Calafiori pela segunda vez consecutiva. A solução mais viável é levar ao uso de toda a coluna desenvolvida no berçário da gialorose, mas Como o treinador português define o ebay, Mourinho pode decidir começar com toda a espinha dorsal., Desta vez não pela direita mas pela esquerda, onde é o melhor e já jogou na temporada.

Chris Smalling pode ajudar no mo, retornando, Com King Casablanca em 14 de agosto paralisado por um problema muscular na língua vernácula nas Olimpíadas e recentemente retornado ao especial: Desde o seu retorno, o zagueiro inglês CSKA jogou todo o jogo na liga de conferência contra o Sofia e contra o Verona nos últimos minutos., Pela primeira vez nesta temporada o trio tentou se defender, sorrindo ao lado de Mancini e Ibnes. Contra a Udinese vai ser difícil para ele reiniciar de três centros, mas é claro que a recuperação de Smalling (que fará sua estreia desde o primeiro minuto do campeonato) pode fornecer mais soluções para Mourinho mesmo com o andamento do jogo, com o wild card em ambas as alas onde o Ipes pode jogar, a não ser levado em conta pelo americano Renault Mourinho na direita e Vero Terminou na arquibancada em benefício do jovem Tripi. READ Salvini, The Wall Against Compulsory Vaccination and the Green Pass induzido por Drake-Corriere.it





A única coisa que quero fazer – palavras americanas para CBS Sports – trabalhar, causar uma boa impressão e começar a jogar. Na Itália, vi um futebol completamente diferente do futebol que joguei nos Estados Unidos, que percebi desde o primeiro treino. Eu sou bom no ataque, mas realmente preciso progredir no nível defensivo: estou tentando melhorar o que Rick Carstarp está fazendo nos treinos. Mourinho é um dos melhores treinadores do mundo. Fãs? Como estar no palco com eles e o estádio explodir quando o time marca, assim como El Sharavi marcou contra o Sassuolo na final. Ver os fãs daquele jeito é algo que eu nem conseguia imaginar à distância.