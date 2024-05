Ele assinará um contrato de três anos no valor de três milhões por temporada

O mundo do Milan muda com a despedida de Stefano Pioli e a chegada de Paolo Fonseca ao banco rossonero. Treinador de Portugal…

o mundo Milão O rosto muda com a despedida Stefano Pioli E agora a chegada é quase certa Paulo Fonseca Rossoneri no banco. O treinador português está há muito tempo na mira do clube, que muda após quatro anos com um treinador birmanês. O público do AC Milan, que protestou em meio a hashtags e gritos contrários, aprendeu a valorizar o Scudetto 2022 e agora, apesar de estar em segundo lugar, o treinador se despede do clube, conforme noticiou o Corriere della Sera. O primeiro encontrou acordo com os ciganos.

É oficial que Pioli e Milan estão se separando. Clube: “O treinador incorporou nossos valores fundamentais desde o primeiro dia”

Números e duração do contrato

Um pretérito Shaktar Donetsk Deu a conhecer o seu futebol entre promessas de se disfarçar nas vitórias (apareceu na conferência de imprensa vestido de Zorro após a vitória sobre o Manchester City) e depois a chegada dos Giallorossi dois anos antes. Jose Mourinho. Paolo Fonseca é o perfil que o clube milanês procura, alia experiência internacional, foi treinador na sua última experiência. LírioE a Série A portuguesa, que já terminou em quinto e depois em sexto com Pellegrini e seus companheiros. Nos próximos três anos. Portanto, o contrato durará até 2027, pelo qual receberá 3 milhões do euro por temporada.

estratégias

O comando tático deverá permanecer o mesmo e não passar de Beoli para Fonseca. Uma formação muito utilizada pelos portugueses 4-2-3-1Embora ele tenha usado isso frequentemente no passado 4-3-3 ou o 4-4-2. Não houve qualquer convulsão na equipa, pelo que o cinquentão poderia, se necessário, abandonar os seus princípios para abordar soluções melhor aceites pela equipa. Considere a mudança Segurança de três homens No meio da temporada 2019-2020 com a Roma permitiu ao clube encontrar mais estabilidade. O elenco pode ser fortalecido com algumas transferências de alto nível Mignon, Téo Hernández E Benazar Além das entradas na Liga dos Campeões, as saídas são mais prováveis.

O Gazetino