A amarga despedida de Luciano Benetton: ‘Fui traído’ – Notícias

“Resumindo, eu acreditei e estava errado. Fui traído no verdadeiro sentido da palavra.” Em longa entrevista ao Corriere della Sera, Luciano Benetton se prepara para deixar a Benetton que criou no dia de seu aniversário.

“Há alguns meses compreendi que algo estava errado. O que a alta administração do grupo nos disse repetidamente no conselho de administração não era verdade”, explica Benetton, “Felizmente decidimos nos retirar há algum tempo. Todos os riscos empresariais decorrentes o mercado de ações da Benetton está nas mãos da família.

“No dia 23 de setembro de 1923, alguns problemas foram notados, mas de forma sutil. E tudo parecia estar sob controle”, continua Benetton. Depois “explode uma bomba num concelho nos próximos meses, é isso. De repente apresentam um buraco orçamental dramático, um choque que nos tira o fôlego”. “… seremos cerca de 100 milhões.” E “agora temos que olhar para frente, os próximos meses serão de planeamento para o futuro, perdemos quatro anos, o que torna tudo difícil sem uma varinha mágica. Infelizmente sacrifícios terão de ser feitos”.

“Saí da empresa em 2012, com um volume de negócios e um lucro de 2 mil milhões, embora a lógica diga que sempre podemos fazer melhor. A Edizione faliu pouco antes da sua morte – diz ele – quando voltei, no final de 2019 vi o máximo erros óbvios tentaram resolver.

“A escolha recai sobre um candidato do morro, gosto dele, digo para mim mesmo ‘sapatos grandes com bom cérebro’, ele se apresenta com uma vontade óbvia de entender as questões e assumir responsabilidades, inclusive da equipe de gestão. integrado”. “Algumas preocupações surgiram quando fui avisado por um telefonema sincero de um conhecido para não prosseguir com esta pessoa, pois ele a define como completamente inapto para uma tarefa tão complexa”. “…o consultor que o propôs me tranquiliza ao insistir que a pessoa é ambiciosa e adequada para crescer profissionalmente”, diz Benetton, assumindo “a responsabilidade por fazer a escolha errada”.

Agência ANSA Agência ANSA Lens sobre a despedida da Benetton, reunião em 18 de junho – Notícias – Ansa.it Com a intenção do CEO Renon reiniciar em Ponzano a partir de 2020

Alerta aos sindicatos



O fracasso do grupo Benetton em atingir as metas para 2023 através do plano industrial “era esperado, mas certamente não nas dimensões indicadas na entrevista ao Corriere de Luciano Benetton”, nomeadamente 100 milhões. Esta foi a reação das organizações sindicais de Treviso às declarações de Luciano Benetton, fundador do grupo têxtil. Os sindicatos dizem já ter sido informados de que o prémio de desempenho previsto no acordo complementar não será distribuído porque não tiveram um desempenho à altura das expectativas. No entanto, os dados de 2023 ainda não foram divulgados.

“De 2013 até hoje, o valor do défice do Grupo Benetton ultrapassou mil milhões de euros, pelo que este ano não é a primeira vez que a empresa recupera uma perda orçamental superior a 100 milhões. não fazer com que o preço da crise recaia sobre os trabalhadores.” O anúncio foi feito por Gianni Boto, Secretário Geral da Femca Sisl de Treviso, após as declarações do fundador Luciano Benetton. “Como sindicato estendemos a mão à Benetton – acrescenta – e convidamos os melhores intelectuais e trabalhadores presentes na empresa a todos os níveis a envolverem-se nas escolhas estratégicas”.

“Não existem empresas comparáveis ​​à Benetton, se uma situação negativa tão significativa durar muitos anos, há um empresário para resolver a situação da dívida, ele paga com recursos próprios e a empresa que a família possui. Diz Gianni Boato, secretário geral da Femca Cisl de Treviso.

“Luciano – que continua sindicalista – é querido e respeitado pelos trabalhadores justamente por este motivo: os 1300 funcionários que trabalham em Castret e Ponzano reconhecem o seu empenho e ele sempre procurou fazer tudo por esta empresa e continuou com responsabilidade. Estamos perante um empresário que escolheu a gestão para salvar empregos, mas relativamente à crise dos últimos anos, Boato disse: “O sindicato encontra um forte sentimento de desconforto com a gestão que entrou para fazer uma grande mudança. mudar e colocar a empresa de volta nos trilhos.” felizmente não forçado) mas incentivado para aqueles dois anos afastados da aposentadoria com base na dispensa voluntária”.

“Agora – conclui – os funcionários, que não são inocentes nas escolhas estratégicas, estão pagando o preço da crise e, entre outras coisas, nos últimos anos, a Covid foi agravada por um grave ataque de hackers. um impacto significativo nas receitas, pelo que o sector da moda, especialmente na gama média, no último ano e meio reportou resultados negativos.

Edizione inicia projeto de reestruturação e relançamento



Está marcada para 18 de junho uma reunião de acionistas do Grupo Benetton, após a qual o acionista introduzirá a necessária suspensão na gestão executiva da empresa Edicion. Fontes do grupo disseram à ANSA. Assim, será lançado um “Plano de Reestruturação e Relançamento do Grupo Benetton”. “A situação contabilística do Grupo Benetton deve deixar claro que não há um buraco no balanço – acrescentam as fontes, mas surgiu uma perda significativa nas contas anuais em comparação com as previsões. A Edizione sempre apoiou a empresa (350 milhões nos últimos 3 anos) e continuará a fazê-lo nos próximos anos.”

Prefeito de Ponzano Veneto: ‘preocupado com a cidade e os funcionários da Benetton’



“Os acordos sindicais já existem há algum tempo e é claro que esta notícia levanta novas preocupações na comunidade que represento, já que muitos dos meus concidadãos trabalham na Benetton”.

Antonello Passeggio, prefeito de Ponzano Veneto (Treviso), centro da organização Benetton, comenta ao Corriere della Sera em entrevista ao fundador Luciano.

“A Benetton – sublinha – sempre foi o orgulho desta área, por isso a ligação entre o nome de Ponzano e a família é automática há muitos anos. deveria ter sido parcialmente compreendido durante a gestão “Mas não é certo deixá-lo – continua sobre a intenção declarada do empresário Falando Baseggio – pelo menos por respeito a quem viveu lá acreditando nesta instituição. Milhares de trabalhadores e centenas de gestores de topo passaram pela Benetton. Eu era o pai de uma empresa e lutaria até o fim para trazê-la para um porto seguro”.

Renon, CEO da Benetton: ‘Sem comentários, responderei com meus advogados’



“Não comentarei o assunto e combinarei com meus advogados uma resposta estruturada.” Massimo Renan, CEO do Grupo Benetton, afirma isso após uma entrevista com Luciano Benetton publicada hoje pelo Corriere della Sera.

Reprodução protegida © Copyright ANSA